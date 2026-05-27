Việt Nam là một trong những quốc gia năng động nhất về chuyển đổi số

Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) vừa công bố trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ GSMA 2026 cho Việt Nam - danh hiệu được xem là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới dành cho các chính sách và chiến lược phát triển kỹ thuật số.

Giải thưởng được công bố tại Hội nghị Quốc gia Số Hà Nội 2026, dựa trên những kết quả ghi nhận từ Báo cáo Quốc gia Số khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GSMA.

Theo GSMA, Việt Nam được vinh danh nhờ kết hợp giữa tầm nhìn chuyển đổi số dài hạn và khả năng triển khai thực tế nhanh, đồng bộ trong nhiều lĩnh vực. Tổ chức này đánh giá Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn dắt chuyển đổi số năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GSMA phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Số Hà Nội 2026.

Ông Alex Sinclair, Giám đốc Công nghệ của GSMA, cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi được vinh danh Chính phủ Việt Nam với Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 của GSMA - đây là sự ghi nhận cao quý nhất mà ngành di động toàn cầu dành cho một chính phủ.

Việt Nam được vinh danh không chỉ nhờ một sáng kiến đơn lẻ, mà bởi tính gắn kết, tốc độ và sự nhất quán trong lộ trình chuyển đổi số. Việt Nam là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho thấy khi khát vọng số đi cùng với chính sách kỷ luật và thực thi đồng bộ, nó sẽ tạo ra những tác động kinh tế thực tiễn cho người dân, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế".

Báo cáo "Quốc gia Số 2025" của GSMA cũng cho thấy kinh tế số Việt Nam đã đóng góp khoảng 18,3% GDP trong năm 2024 và đang trên lộ trình đạt mục tiêu 20,5% trong năm nay.

Việt Nam xếp hạng trong nhóm nửa đầu của Chỉ số Quốc gia Số (Digital Nations Index) 2025 do GSMA công bố. Sự phát triển cân bằng trên cả năm trụ cột then chốt của chỉ số, bao gồm: hạ tầng, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và con người.

Trong ba năm qua, Việt Nam là nền kinh tế số có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực và đang trên lộ trình trở thành nền kinh tế số lớn thứ hai trong khối ASEAN vào năm 2030.

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GSMA, nhận định: "Nền kinh tế số đang mở rộng nhanh chóng của Việt Nam dự kiến sẽ đóng góp khoảng 30% GDP vào năm 2030, nhờ sự hỗ trợ từ dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào bán dẫn, AI và sản xuất thông minh".

Theo GSMA, để duy trì đà tăng trưởng, Việt Nam cần tiếp tục tăng cường an ninh mạng, chống lừa đảo số, đồng thời mở rộng kỹ năng số và năng lực AI cho lực lượng lao động.

"Có lẽ điểm khác biệt mạnh mẽ nhất của Việt Nam chính là sự chú trọng vào yếu tố con người. Việc phổ cập số đang được thực hiện không phải như một vấn đề xã hội bổ trợ, mà là một chiến lược kinh tế cốt lõi", ông Julian Gorman nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, nhiều phiên thảo luận chuyên sâu cũng tập trung vào tương lai của hạ tầng số, mạng 5G và AI trong bối cảnh kinh tế số Việt Nam tăng trưởng nhanh.

Đại diện Viettel chia sẻ định hướng phát triển mạng AI-native (mô hình mạng được thiết kế với AI tích hợp ngay từ lõi hệ thống), đưa trí tuệ nhân tạo vào hạ tầng viễn thông nhằm tối ưu vận hành, xử lý dữ liệu thời gian thực và hỗ trợ triển khai các dịch vụ số quy mô lớn.

Hội nghị là không gian đối thoại về cách Việt Nam xây dựng các giá trị cao hơn, sản phẩm và dịch vụ số mới dựa trên 5G, AI, hạ tầng số, an toàn thông tin và các mô hình hợp tác.

Sự kiện năm nay cũng dành nhiều nội dung cho vấn đề an toàn không gian mạng, chống lừa đảo số và mở rộng các nền tảng Open API để thúc đẩy hệ sinh thái dịch vụ số trong các lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử, logistics, y tế và dịch vụ công.

Các chuyên gia nhận định 5G và AI sẽ không chỉ giúp nâng cao tốc độ kết nối, mà còn mở ra các mô hình kinh doanh mới và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế số Việt Nam.