Bước ngoặt lịch sử cho Cần Giờ và Vinhomes Green Paradise

(VTC News) -

Mạng lưới hạ tầng liên vùng tỷ USD này không chỉ kích hoạt xung lực thần tốc cho kinh tế biển, mà còn là bệ phóng hoàn hảo mở đường cho siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise cất cánh.

“Phát súng lệnh” mở chu kỳ tăng trưởng mới

Thực tế thị trường cho thấy, giá trị bất động sản thường thiết lập mặt bằng mới ngay từ khi các công trình giao thông chiến lược được quy hoạch, và tăng tốc khi hạ tầng đi vào triển khai. Dòng vốn đầu tư cũng luôn dịch chuyển theo tiến độ hoàn thiện của các trục lộ hành lang.

Vì thế, sự kiện khởi công tuyến đường vượt biển nối liền hai thủ phủ du lịch lớn nhất miền Nam chính là “phát súng lệnh” mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới, định hình lại vị thế của Cần Giờ.

Tọa lạc tại trung tâm của mạng lưới hạ tầng tỷ đô, Vinhomes Green Paradise với quy mô 2.870ha đã không còn là một bài toán “đón sóng” tương lai xa, mà đã chính thức bước vào giai đoạn hiện thực hóa giá trị.

Công trình vượt biển thế kỷ khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống còn khoảng 10 phút, biến tọa độ này thành phễu đón trọn dòng khách cao cấp và dòng chảy giao thương liên vùng.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu khi hoàn thành vào năm 2029 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển còn khoảng 10 phút, tạo ra hành lang kinh tế, du lịch mới phía Nam TP.HCM.

Cộng hưởng cùng hai nút giao cao tốc liền kề, thế cô lập của dải đất duyên hải phí Nam hoàn toàn bị xóa bỏ, mở toang cánh cửa kết nối tốc độ cao cho cư dân và du khách từ miền Tây lẫn sân bay quốc tế Long Thành tiếp cận dự án dễ dàng.

Theo KTS Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, thước đo quan trọng nhất của giao thông hiện đại không còn là chiều dài kilomet mà là thời gian di chuyển.

“Đi lại càng nhanh thì kinh tế càng phát triển, nhà đầu tư càng đến nhiều hơn”, ông nói. Đồng thời, vị chuyên gia cũng đánh giá, Vinhomes Green Paradise chính là tọa độ hiếm hoi có thể chuyển hóa toàn bộ xung lực này thành giá trị kinh tế thực tế, đưa vùng đất cực Nam thành phố trở thành cửa ngõ thương mại sầm uất bậc nhất.

Vinhomes Green Paradise kiến tạo cực tăng trưởng mới, góp phần đưa Cần Giờ trở thành trung tâm giao thương sôi động bậc nhất phía Nam TP.HCM.

Cơ hội đón đầu thị trường du lịch quy mô lớn nhất phía Nam

Nhìn vào làn sóng đầu tư hạ tầng, ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam nhìn nhận, điểm khác biệt của giai đoạn hiện nay không chỉ nằm ở quy mô lớn nhất lịch sử, mà là việc TP.HCM hướng đến xây dựng hệ thống liên kết vùng để tạo ra giá trị cộng hưởng.

Những công trình quy mô lớn này sở hữu khả năng thay đổi hoàn toàn bản đồ phát triển, biến những khu vực từng xa xôi, cách trở thành tọa độ sinh sống và đầu tư đắt giá.

Bức tranh đồng bộ này, bao gồm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu vừa khởi công, cầu Cần Giờ, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đang thi công và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tương lai, chính là bệ phóng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu đón 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm tại đây.

Đây là một con số khổng lồ, mở ra một thị trường tiêu dùng và lưu trú có quy mô chưa từng có tại phía Nam.

Tuy nhiên, cơ hội lớn nhất không chỉ nằm ở việc thu hút lượng khách cơ học, mà là khả năng kéo dài thời gian lưu trú và kích cầu chi tiêu. Vinhomes Green Paradise chính là lời giải hoàn hảo giải quyết trọn vẹn bài toán này nhờ quy mô của một vũ trụ giải trí và nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế.

Siêu đô thị sở hữu hệ sinh thái kỷ lục với hơn 500 tiện ích đẳng cấp, từ chuỗi khách sạn thương hiệu quốc tế, tổ hợp thể thao biển, tổ hợp vui chơi - giải trí top đầu thế giới, trung tâm thương mại sầm uất, hệ thống bệnh viện chăm sóc sức khỏe đẳng cấp cho đến những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng vượt thời gian.

Chính vũ trụ trải nghiệm đa sắc màu này sẽ thay đổi diện mạo du lịch khu vực, biến nơi đây thành điểm đến bắt buộc ghé thăm, sẵn sàng kéo dài kỳ nghỉ trọn vẹn thay vì những chuyến đi ngắn ngủi.

Vũ trụ trải nghiệm 24/7 tại Vinhomes Green Paradise hứa hẹn kéo dài thời gian lưu trú, đưa Cần Giờ trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu châu lục.

Dưới góc nhìn đầu tư, khi hạ tầng, du lịch, giải trí và bảo tồn môi trường được phát triển đồng bộ, Cần Giờ hoàn toàn có thể trở thành điểm đến giải trí và nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, thậm chí có thể nằm trong top đầu châu lục.

Khi đó, nhu cầu sẽ không chỉ đến từ phân khúc lưu trú, mà còn mở rộng sang nhà ở, thương mại dịch vụ và bất động sản bán lẻ để thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng bền vững.

Paradise Summer Fest tại Cần Giờ ngày 6/6 thu hút hàng chục ngàn du khách tham quan và trải nghiệm.

Với những ý nghĩa đó, ngày 1/7 không chỉ là cột mốc khởi công của hàng loạt tuyến đường, nút giao, mà chính là bước khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng phi mã của Vinhomes Green Paradise. Với vị thế là siêu đô thị biển biểu tượng đón đầu làn sóng du khách quy mô lớn, dự án đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối để chuyển hóa tiềm năng thành giá trị gia tăng bền vững cho các nhà đầu tư nhạy bén.