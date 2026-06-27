Bỏ phần thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 1/7

(VTC News) -

Bộ Công an đã ban hành Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư 12/2025. Một trong những điểm mới của thông tư này là bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Việc bãi bỏ nội dung sát hạch này được thực hiện trên cơ sở Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 94/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Thí sinh thực hiện bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính. (Ảnh: Anh Tú)

Theo quy định mới, Điều 24 Nghị định 94/2026/NĐ-CP đã bỏ yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe phải trang bị thiết bị mô phỏng các tình huống giao thông và phòng sát hạch mô phỏng. Đây là cơ sở pháp lý để Bộ Công an loại bỏ phần thi mô phỏng trong quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Theo cơ quan soạn thảo, việc bỏ bài thi mô phỏng xuất phát từ thực tế nội dung này chưa phản ánh đầy đủ các tình huống giao thông ngoài đời, thậm chí một số câu hỏi còn bị đánh giá mang tính "đánh đố" thí sinh, chưa thực sự kiểm tra được kỹ năng xử lý khi điều khiển phương tiện.

Bên cạnh việc bãi bỏ phần thi mô phỏng, quy trình sát hạch thực hành lái xe trên đường cũng được điều chỉnh theo hướng tăng cường đánh giá năng lực thực tế.

Theo đó, quãng đường sát hạch tối thiểu được đề xuất nâng từ khoảng 2 km lên ít nhất 5 km; đồng thời số bài sát hạch trên đường tăng từ 4 lên 12 bài nhằm tạo điều kiện để thí sinh thực hiện nhiều tình huống xử lý giao thông hơn.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, thí sinh dự sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ không còn phải trải qua phần thi mô phỏng trên máy tính.

Thay vào đó, việc đánh giá sẽ tập trung nhiều hơn vào kiến thức lý thuyết và kỹ năng điều khiển phương tiện trong các bài thi thực hành, qua đó hướng tới phản ánh chính xác hơn năng lực lái xe thực tế của người dự thi.