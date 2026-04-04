Bộ Công Thương: Đã mua được thêm 3,2 triệu m³ xăng dầu, đủ dùng hết tháng 4

(VTC News) -

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/4, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, xung đột Trung Đông xảy ra từ ngày 28/2 và tiếp tục leo thang căng thẳng đến nay, gây ra tác động đến nguồn cung xăng dầu.

"Theo đánh giá, quy mô và mức độ ảnh hưởng đã vượt qua cú sốc dầu mỏ của thập niên 1970 - cú sốc làm đảo lộn nền kinh tế cũng như thị trường năng lượng, cũng như vượt ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine giai đoạn 2022", ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nói.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Trước tình hình đó, từ đầu tháng 3, Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản điều hành xăng dầu. Trong đó có hai kịch bản 4 tuần trong tháng 3 và kịch bản dài hơn là đến tháng 4. Hiện đang thực hiện phương án tới tháng 4.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, phương án điều hành giá xăng dầu đảm bảo nguyên tắc thực hiện nghiêm chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng, an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu, cập nhật diễn biến giá và đánh giá tác động tới người dân, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Từ đó có giải pháp đảm bảo cung cầu, đảm bảo giá xăng dầu ổn định hài hòa lợi ích với Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trên thực tế, Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ ban hành 2 nghị quyết (Nghị quyết 36 và Nghị quyết 55) liên quan đến điều hành xăng dầu. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 69 triển khai thực hiện chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025.

Nguồn cung xăng dầu đến ngày 31/3, sản lượng khai thác tăng 10% với nhà máy lọc dầu Dung Quất và đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến tháng tháng 4/2026. Với nhà máy Nghi Sơn cũng đảm bảo nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 4.

"Trong tháng 3, các thương nhân, đầu mối nhập khẩu đã mua sản phẩm xăng dầu đạt 3,2 triệu m³ cùng với hàng tồn kho hiện tại (1,6-1,8 triệu m³) có thể đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho đến hết tháng 4/2026", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin và nhấn mạnh Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xây dựng các kịch bản điều hành trong thời gian tới.

Các giải pháp được lãnh đạo Bộ Công Thương nêu là tăng cường nguồn cung, tăng sản xuất trong nước, đa dạng hóa cung cầu. Đồng thời, cần phát triển mạnh nhiên liệu thân thiện môi trường thay thế là xăng sinh học; nâng cao năng lực dự trữ thương mại, tăng cường ứng dụng công nghệ và quản trị rủi ro...