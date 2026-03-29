Thủ tướng: Nhà máy Nghi Sơn tập trung sản xuất xăng dầu, ưu tiên nhiên liệu bay

Ngày 29/3, trong chuyến công tác tại Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn về tình hình vận hành, cung ứng sản phẩm xăng dầu và khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các bên, với sự ủng hộ tích cực của Chính phủ Việt Nam, trong bảo đảm nguồn cung dầu thô cho dự án.

Thủ tướng cho biết phía Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với các nước, đối tác liên quan để tiếp tục xem xét hỗ trợ, bảo đảm nguồn cung dầu thô đầu vào cho dự án; tiếp tục thúc đẩy các giải pháp tạo thuận lợi cho việc vận chuyển xăng dầu qua eo biển Hormuz về Việt Nam, trong đó có nguồn cung dầu thô cho dự án.

Nêu rõ Việt Nam sẽ triển khai nhanh nhất việc xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược tại khu vực Nghi Sơn, phục vụ Nhà máy và các nhu cầu khác, Thủ tướng đề nghị các bên trong liên doanh khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung dầu thô đầu vào cho dự án.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa là giải pháp lâu dài.

Thủ tướng lưu ý các bên đổi mới tư duy hợp tác theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim và hành động phải ra hiệu quả.

Thủ tướng cũng đề nghị trong bối cảnh hiện nay, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tạm thời hạn chế sản xuất các sản phẩm hóa dầu khác mà tập trung sản xuất các sản phẩm xăng dầu, nhất là xăng cho máy bay.

Thủ tướng ghi nhận và chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xử lý theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị liên quan về thuế với một số mặt hàng nguyên liệu đầu vào cho lọc hóa dầu, trong bối cảnh hiện nay; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay cấp có thẩm quyền.

Trước đó, khảo sát vị trí dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại phường Hải Bình, trong khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa khẩn trương làm việc với các hộ dân có đất dự kiến thu hồi, tiến hành nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo xây dựng dự án theo hướng triển khai nhanh trong trường hợp khẩn cấp; nghiên cứu ai làm tốt thì giao triển khai dự án; tinh thần là đa dạng hóa nguồn cung; nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam.

Theo báo cáo của lãnh đạo Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục đến hết tháng 5 ở mức công suất tối ưu, qua đó tối đa hóa sản lượng các sản phẩm xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, dưới sự phối hợp và chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Công Thương.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án liên doanh do các tập đoàn lớn của Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait góp vốn đầu tư. Đây hiện là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam, với công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm).

Trong điều kiện bình thường, Nhà máy cung cấp các sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam, đáp ứng khoảng 35% nhu cầu nội địa; đồng thời cung cấp các sản phẩm hóa dầu uy tín trong khu vực.