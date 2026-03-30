Trung Đông tan hoang sau hơn 1 tháng chiến sự Mỹ-Israel-Iran

Một địa điểm tại Tehran bị phá huỷ sau đòn tập kích của Mỹ và Israel. (Video: AP)
Xung đột Mỹ, Israel - Tehran chính thức bước qua tháng thứ hai và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Kể từ ngày 28/2 đến 28/3, cuộc xung đột khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, trong đó có hơn 1.900 người ở Iran. (Ảnh: AP)
Tại Iran, người dân phải vật lộn để sống sót qua cuộc chiến không có hồi kết, đối mặt với việc mất kế sinh nhai, nhà cửa bị tàn phá và căng thẳng do các vụ nổ gây ra. “Tôi nghĩ chúng ta đã trải qua mọi điều tồi tệ nhất có thể, từ bầu không khí khủng khiếp của tháng Giêng, những vụ giết người và bắt bớ cho đến xung đột", người dân ở Tehran nói. (Ảnh: AP)
Hàng ngày, những vụ nổ xảy ra ở khắp mọi nơi và không thể đoán trước, làm rung chuyển và gây thiệt hại nhà cửa. Nhiều doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn, tình trạng mất mạng internet chưa từng có tiền lệ kể gần như cô lập người dân Iran với thế giới bên ngoài khiến việc liên lạc trở nên khó khăn hơn. (Ảnh: Getty)
Theo bà Maria Martinez, Trưởng phái đoàn Hội Chữ thập đỏ Iran, có đến 289 cơ sở y tế, 600 cơ sở giáo dục tại Iran bị hư hại, do cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ngoài ra, 17 trung tâm của Hội Chữ thập đỏ cũng bị tấn công, gần 100 xe cứu thương bị hư hại hoặc phá hủy. (Ảnh: AP)
Ngoài ra, các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran gây thiệt hại ít nhất 120 bảo tàng và các di tích văn hóa, lịch sử trên khắp nước này. Trong đó có Cung điện Golestan, Cung điện Saadabad, Cung điện Cẩm thạch và Bảo tàng Chiến tranh. (Ảnh: AP)
Tại Israel, chính quyền nước này đã phê duyệt “khuôn khổ cầu nguyện có giới hạn” để mở cửa cho các buổi lễ tại Nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem khi mùa lễ Phục Sinh bắt đầu. Những địa điểm linh thiêng quan trọng đối với người Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo ở Thành phố Cổ Jerusalem bị đóng cửa trong suốt cuộc xung đột với Iran vì lý do an ninh. (Ảnh: AP)
Chỉ tính riêng 11 ngày đầu giao tranh, Cơ quan Thuế Israel cũng nhận được 9.115 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do tên lửa gây ra, trong đó có 6.586 đơn về thiệt hại nhà cửa, 1.044 đơn về thiệt hại tài sản, thiết bị và 1.485 đơn về thiệt hại phương tiện. (Ảnh: AP)
Quốc gia ghi nhận thương vong nhiều thứ hai là Lebanon, nơi có ít nhất 1.142 người thiệt mạng do các cuộc tập kích của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah. Ngoài ra, có 13 lính Mỹ tử vong liên quan đến xung đột. (Ảnh: AP)
Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chỉ trích gay gắt các phe phái trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và cho rằng cuộc chiến vượt qua những giới hạn mà ngay cả các nhà lãnh đạo cũng không thể tưởng tượng nổi. (Ảnh: AP)
Người đàn ông đang dỡ hàng viện trợ nhân đạo do Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cung cấp cho điểm trường ở Beirut - nơi được sử dụng làm địa điểm trú ẩn cho những người bị di dời do cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon và Dahiyeh. (Ảnh: AP)
