Bộ ba xe đổi pin của VinFast nhận ưu đãi 'bom tấn' trong tháng 7

(VTC News) -

Khi kết hợp với hệ thống tủ đổi pin ngày càng phủ rộng, các mẫu xe này mang đến lời giải trọn vẹn cho cả bài toán chi phí lẫn sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Tổng ưu đãi tới 13%, người dùng tranh thủ xuống tiền

Trong tháng 7/2026, khách hàng mua xe máy điện VinFast Evo, Feliz II và Viper theo hình thức thuê pin tối thiểu 3 tháng được hỗ trợ chi phí thuê pin tương đương 5% giá trị xe. Khoản hỗ trợ này được cộng dồn với ưu đãi 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 2% giá trị xe. Nhờ đó, tổng mức ưu đãi khách hàng nhận được lên tới 13%.

Là một trong những khách hàng vừa quyết định chuyển sang VinFast Viper, anh Nguyễn Thanh Phong (Hà Nội) cho biết ngoài việc yêu thích thiết kế thể thao và cảm giác lái của mẫu xe này, chương trình ưu đãi trong tháng 7 là yếu tố khiến anh quyết định xuống tiền sớm thay vì chờ thêm.

“Xe đã hợp nhu cầu, lại đúng thời điểm có tổng ưu đãi tới 13% nên tôi tranh thủ chốt luôn. Mức hỗ trợ này quá hời, mua sớm sẽ có lợi hơn”, anh Phong chia sẻ.

Ngoài chi phí sở hữu, anh Phong càng đánh giá cao bài toán chi phí sử dụng của dòng xe đổi pin. Chủ xe được miễn phí 20 lần đổi pin mỗi tháng đến ngày 30/6/2028, tương đương tối thiểu 800 km di chuyển/tháng. Bên cạnh đó, người dùng vẫn được sạc miễn phí tại hệ thống trụ V-Green đến ngày 31/5/2027, giúp giảm thêm đáng kể chi phí vận hành.

“Trước đây, quãng đường 15 km đi làm mỗi ngày khiến tôi tốn khoảng 500.000 đồng tiền xăng mỗi tháng, chưa kể sửa chữa lặt vặt. Với Viper, tiền thuê pin chỉ bằng khoảng 1/3 khoản đó, tính ra một năm cũng tiết kiệm được vài triệu đồng”, anh Phong tính toán.

Tương tự, chị Phùng Minh Châu (Cần Thơ) cho biết vừa quyết định mua VinFast Feliz II sau khi trải nghiệm trực tiếp.

“Tôi chọn hình thức thuê pin trên 3 tháng nên giá lăn bánh còn khoảng 21,7 triệu đồng. Nhiều mẫu xe số chạy xăng thậm chí giá còn cao hơn vậy, nên tôi đã chốt xe liền tay luôn”, chị Châu chia sẻ.

Đổi pin nhanh, đi làm hay về quê đều tiện

Bên cạnh chi phí, điều khiến nhiều người dùng hài lòng là sự chủ động trong quá trình sử dụng nhờ mô hình đổi pin.

Anh Nguyễn Trung Thành, chủ xe Evo tại Hà Nội cho rằng, từ khi đổi sang xe máy điện của VinFast, việc di chuyển nhẹ nhàng hơn hẳn xe xăng. Theo anh, hệ thống tủ đổi pin được bố trí tại nhiều khu vực giúp việc nạp năng lượng cho xe diễn ra nhanh gọn, đặc biệt trong giờ cao điểm. Thay vì phải xếp hàng đổ xăng, người dùng như anh chỉ cần tìm tủ đổi pin gần nhất để tiếp tục hành trình.

“Mỗi lần đổi pin chỉ khoảng một phút, thao tác rất nhanh. Tôi đi làm hằng ngày cứ gần hết pin là ghé tủ đổi, không phải chờ đợi hay tính toán quá nhiều như trước”, anh Thành nói.

Không chỉ thuận tiện khi đi làm trong thành phố, mạng lưới đổi pin còn giúp người dùng tự tin hơn ở những chuyến đi xa. Anh Phan Anh Vũ, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, cho biết anh thường xuyên chạy chiếc Evo về quê ở phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai. Với mạng lưới tủ đổi pin ngày càng mở rộng, quãng đường về quê của anh trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể.

“Tủ đổi pin xuất hiện ở khắp các siêu thị, nhà dân nên giờ cứ thích là lên đường, hoàn toàn không lo lắng gì”, vị khách hàng cho hay.

Nam sinh cũng cho biết, khả năng vận hành êm ái, tăng tốc mượt mà của xe máy điện Evo giúp mỗi hành trình chạy xe của anh thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Việc tìm tủ đổi pin qua ứng dụng di động cũng giúp anh chủ động hơn trước mỗi hành trình.

Ưu đãi “đậm sâu”, chi phí nhẹ gánh và đổi pin tiện lợi đang tạo nên “bộ ba lợi thế” giúp Evo, Feliz II và Viper tiếp tục là những cái tên hot bậc nhất trên thị trường xe máy điện.