Biển người háo hức chiêm ngưỡng pháo hoa mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Anh Nam Phong (ngụ xã Bình Hưng) cho biết đã hẹn nhóm bạn cùng đến trung tâm thành phố từ sớm để xem pháo hoa. “Đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đối với đất nước nói chung và người dân TP.HCM nói riêng. Vì vậy, chúng tôi muốn có mặt để cùng nhau ngắm pháo hoa trong ngày đặc biệt và bày tỏ lòng biết ơn đối với quê hương, đất nước”, anh Phong chia sẻ.