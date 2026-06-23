TP.HCM bắn pháo hoa 16 điểm tối 2/7, kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

(VTC News) -

Theo văn bản về việc tăng cường tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật hưởng ứng kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 16 điểm, gồm 5 điểm tầm cao và 11 điểm tầm thấp tối 2/7.

5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp được bố trí tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh); Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương); Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây) và Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 16 điểm tối 2/7, kỷ niệm 50 năm TP sài Gòn - Gia Định mang tên Bác Hồ.

Trong đó, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn là điểm bắn pháo hoa tầm cao có quy mô lớn nhất, với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo tầm thấp và 78 giàn pháo các loại.

Bên cạnh đó, 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại nhiều địa bàn, khu di tích lịch sử trên toàn thành phố, gồm: khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh cũ (xã Tân Nhựt), Khu di tích Đền Bến Nọc (phường Tăng Nhơn Phú), Quảng trường Trung tâm hành chính (phường Tân Mỹ)...

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp còn lại gồm: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ; Khu di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo); Công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao; sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng; sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Minh Thạnh; Dự án Khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu); khu vực đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ) và Tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn).

UBND TP.HCM giao Bộ Tư lệnh TP.HCM chủ trì công tác chuẩn bị đạn pháo, tổ chức bắn pháo hoa và phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển, triển khai trận địa và thực hành bắn pháo hoa.

Công an TPHCM có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy, chữa cháy và phối hợp tuần tra khu vực các điểm bắn. Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, bảo đảm một phần kinh phí xã hội hóa và tổng hợp kết quả thực hiện sau chương trình.

UBND các phường, xã có điểm bắn pháo hoa cần phối hợp với các đơn vị để bảo đảm an toàn, tạo điều kiện cho lực lượng quân sự triển khai trận địa, phục vụ người dân theo dõi chương trình.

Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và truyền thông được triển khai rộng rãi, bao gồm các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, ca múa nhạc, nghệ thuật truyền thống, biểu diễn hát bội, cải lương... có nội dung ca ngợi truyền thống cách mạng và thành tựu Thành phố.

Các chương trình gặp gỡ văn nghệ sĩ, nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu; giới thiệu các công trình nghiên cứu và tác phẩm có giá trị về Sài Gòn – Gia Định – TP.HCM.

Thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động điện ảnh như chiếu phim cho học sinh, sinh viên kết hợp giao lưu; triển khai chương trình “Kiến tạo Điện ảnh học đường”; tổ chức Tuần phim Việt Nam; giới thiệu các phim tiêu biểu từ các liên hoan phim của Thành phố và các phim quay tại TP.HCM.