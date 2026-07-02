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Trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hỏa mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác 16 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h tối nay, chào mừng 50 năm ngày thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện cho được mong muốn của Bác Danh hiệu TP.HCM không chỉ của quá khứ mà là lời nhắc hiện tại, cam kết tương lai, Thành phố không chỉ mang tên Bác, phải thực hiện khát vọng và mong muốn của Bác.

Thủ tướng: Lực lượng công an nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

Từ 15/8, cần làm gì khi vay ngân hàng không quá 400 triệu đồng? Ngân hàng Nhà nước chính thức nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng từ ngày 15/8.

Bắt nữ quái có 5 tiền án trộm cắp tài sản Lợi dụng lúc người khác sơ hở khi mua hoa quả, người phụ nữ có 5 tiền án nhanh tay trộm chiếc ví chứa 2,2 triệu đồng nhưng nhanh chóng bị công an bắt giữ.

Nắng nóng kỷ lục ở Mỹ: Người dân tìm cách hạ nhiệt, chính quyền hỗ trợ khẩn cấp Hàng chục triệu người Mỹ đang phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt, nhiều nơi vượt quá 38 độ C và độ ẩm cao đẩy chỉ số nhiệt cảm nhận thực tế lên tới 46 độ C.

Tô phở ‘cố thủ’ giá 50.000 đồng: Giá xăng thực sự chiếm bao nhiêu? Giá xăng đã giảm sâu nhưng nhiều quán ăn vẫn chưa chịu giảm giá bán, vậy giá nhiên liệu thực sự chiếm bao nhiêu trong giá thành mỗi tô phở?

Tiền phạt bằng 1/30 con trâu, dễ tái diễn chuyện trâu bò thả rông gây chết người Thả rông gia súc trên đường không chỉ bị phạt nhẹ mà còn dễ "thoát" nên người nuôi tha hồ tái phạm, chuyện xe tông phải trâu bò dẫn đến tai nạn chết người cứ xảy ra.

Đoàn Việt Nam đưa 23 nạn nhân động đất ở Venezuela ra khỏi đống đổ nát Sau khi tới Venezuela tham gia công tác khắc phục hậu quả động đất, tính đến ngày 1/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam đưa 23 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Người Mỹ nổi tiếng yêu môi trường, vì sao nhà ai cũng lắp điều hòa? Đều đề cao bảo vệ môi trường nhưng trong khi các quốc gia châu Âu hạn chế lắp điều hòa thì chuyện ngược lại diễn ra ở Mỹ; có nhiều nguyên nhân khá bất ngờ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tiếp tục quản lý 4 vườn quốc gia Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Thủ tướng tiếp tục giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý các vườn quốc gia: Cúc Phương, Tam Đảo, Bạch Mã và Yok Đôn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng TP.HCM thành siêu đô thị chiến lược Báo Điện tử VTC News xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác.

Giá vàng đảo chiều sau loạt phát biểu của Chủ tịch Fed Giá vàng thế giới bật tăng sau phát biểu mới nhất của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh được nhà đầu tư xem là tín hiệu lạm phát đã suy yếu.

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới Đội ngũ người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.