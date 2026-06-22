Top 10 trường đại học, học viện có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội 2025

(VTC News) -

Dưới đây là danh sách 10 trường đại học có điểm chuẩn cao nhất tại Hà Nội 2025:

STT Trường Điểm chuẩn 2025 Ghi chú 1 Học viện Quân y 30,00 - Ngành Y khoa tuyển thí sinh nữ điểm chuẩn cao nhất 2 Học viện Khoa học quân sự 30,00 - Ngành Quan hệ quốc tế tuyển thí sinh nữ điểm chuẩn cao nhất 3 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 30,00 - Hai ngành cao nhất là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung. 4 Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) 29,84 - Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý điểm chuẩn cao nhất 5 Đại học Bách khoa Hà Nội 29,39 - Ngành cao nhất là Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CTTT) điểm chuẩn cao nhất 6 Học viện Kỹ thuật quân sự 29,25 - Tuyển thí sinh nữ miền Nam điểm chuẩn cao nhất 7 Đại học Sư phạm Hà Nội 29,06 - Ngành Sư phạm Lịch sử điểm chuẩn cao nhất 8 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 29,00 - Ngành Tâm lý học điểm chuẩn cao nhất ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) 9 Đại học Kinh tế Quốc dân 28,83 - Ngành Thương mại điện tử điểm chuẩn cao nhất 10 Đại học Y Hà Nội 28,70 - Ngành Tâm lý học khối C00 (Văn, Sử, Địa) điểm chuẩn cao nhất

Năm 2025, trong top 10 các trường đại học có điểm chuẩn cao nhất tại Hà Nội dao động từ 28,70 - 30 điểm (9,56 - 10 điểm/môn). Trong đó 3 trường có điểm chuẩn tuyệt đối là Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10 trường đại học và học viện này là những cái tên hàng đầu tại Hà Nội, được chia thành các khối ngành trọng điểm gồm Quân đội (Quân y, Kỹ thuật, Khoa học quân sự), Sư phạm, Ngoại ngữ & Nhân văn, Y tế, Kinh tế và Bách khoa - Công nghệ. Tất cả đều là những trung tâm đào tạo mũi nhọn, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Từ ngày 17/6 đến 21/6/2026 thí sinh được thực hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung. Giai đoạn này nhằm giúp thí sinh làm quen thao tác, kiểm tra thông tin cá nhân, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và các dữ liệu liên quan trước khi đăng ký chính thức.

Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2/7 - 14/7/2026. Đây là mốc quan trọng nhất của toàn bộ quy trình xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký, bổ sung, thay đổi thứ tự nguyện vọng không giới hạn số lần theo quy định của hệ thống.

Từ 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh phải hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Việc nộp lệ phí đúng thời hạn là điều kiện để nguyện vọng được đưa vào xử lý xét tuyển.

Các cơ sở đào tạo dự kiến công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026. Sau khi có thông báo trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8/2026. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh được xem là từ chối nhập học.