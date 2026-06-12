El Nino quay trở lại, tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trên toàn cầu

(VTC News) -

Ngày 12/6, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) phát đi cảnh báo El Nino, xác nhận hiện tượng khí hậu này "chính thức quay trở lại và có thể phát triển thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận".

Theo NOAA, xác suất xuất hiện một đợt El Nino rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1/2027 là 63%. Nếu kịch bản này xảy ra, sự kiện có thể nằm trong nhóm El Nino mạnh nhất kể từ khi các số liệu hiện đại bắt đầu được ghi nhận vào năm 1950.

Người đi bộ dưới ánh nắng gay gắt ở Redondo Beach, California, Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Các nhà khoa học nhận định El Nino lần này có khả năng được khuếch đại bởi biến đổi khí hậu, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong những tháng tới.

Dữ liệu mới từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) cho thấy 7 trong số 10 mô hình khí hậu dự báo El Nino sẽ đạt cường độ mạnh nhất vào tháng 11.

Nếu nhiệt độ tại khu vực trung tâm xích đạo Thái Bình Dương tăng hơn 2,7°C so với mức trung bình, sự kiện này có thể vượt qua các kỷ lục được thiết lập vào các năm 2015 và 1877.

El Nino là pha nóng của dao động khí quyển - đại dương ENSO, hiện tượng có vai trò quan trọng trong việc điều tiết thời tiết toàn cầu. Hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới tăng cao bất thường, kéo theo hàng loạt thay đổi trong hệ thống khí quyển.

NOAA đưa ra thông báo El Nino khi nhiệt độ mặt nước biển tại vùng Niño 3.4 cao hơn mức trung bình ít nhất 0,5°C trong nhiều tháng liên tiếp. Theo các chuyên gia, đến thời điểm El Nino được xác nhận, khí quyển toàn cầu thực tế đã bắt đầu phản ứng với hiện tượng này.

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học ngày càng gặp khó khăn trong việc phân biệt tác động của El Nino với ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Một đợt El Nino rất mạnh có thể xảy ra kéo theo nguy cơ thời tiết cực đoan gia tăng. (Ảnh: Reuters)

Các nhà khoa học dự báo El Nino sẽ làm thay đổi đáng kể các mô hình thời tiết trên toàn cầu.

Tình trạng khô hạn có thể xảy ra tại miền nam châu Phi, Australia, Ấn Độ, bán đảo Đông Dương và nhiều khu vực thuộc châu Đại Dương. Trong khi đó, một số nơi ở Đông Nam Á có thể ghi nhận lượng mưa cao hơn bình thường và gia tăng nguy cơ lũ lụt.

Tại Mỹ, El Nino được dự báo sẽ khiến khu vực ven Vịnh Mexico mưa nhiều hơn, gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan, trong khi các bang phía bắc có thể trải qua mùa đông ấm và khô hơn.

Hiện tượng này cũng ảnh hưởng đáng kể tới mùa bão. Hoạt động bão nhiệt đới tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương có xu hướng gia tăng, trong khi số lượng bão hình thành trên Đại Tây Dương thường giảm do điều kiện khí quyển trở nên kém thuận lợi hơn.

Một số tác động bắt đầu xuất hiện tại Peru. Dù tháng 6 thường là thời điểm thời tiết chuyển sang mát mẻ hơn, nhiều khu vực của quốc gia Nam Mỹ này lại ghi nhận nền nhiệt cao bất thường.

Nước biển ấm lên cũng ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. Ngành đánh bắt cá cơm công nghiệp của Peru đã phải tạm dừng hoạt động khi nhiệt độ nước biển tăng làm thay đổi tập tính sinh học của loài cá này, đồng thời hạn chế hiện tượng nước lạnh giàu dinh dưỡng trồi lên từ tầng sâu.

Các chuyên gia dự báo El Nino tiếp tục tác động đến các mô hình thời tiết toàn cầu và làm thay đổi nguy cơ xuất hiện các hiện tượng cực đoan ít nhất cho tới mùa đông năm sau.