Nam Cực nóng bất thường hơn 15°C giữa mùa đông

(VTC News) -

Mức nhiệt cao kỷ lục 15,4°C được ghi nhận tại trạm nghiên cứu Esperanza của Argentina trên bán đảo Trinity ngày 6/6, trong bối cảnh khu vực trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Trước đó, nhiệt độ tối đa hằng ngày đã duy trì trên 0°C liên tiếp trong ba tuần.

Theo các nhà khoa học, mức nhiệt này cao hơn 2°C so với kỷ lục mùa đông trước đó được ghi nhận tại cùng địa điểm vào năm 1998.

"Điều này thực sự khó tin", Giáo sư khí hậu Raúl Cordero tại Đại học Groningen (Hà Lan), cho biết. "Nhiệt độ cũng cao hơn khoảng 20°C so với mức bình thường của thời điểm này trong năm. Đây là một bất thường rất lớn."

Nguyên nhân được cho là do các luồng gió ấm mạnh bất thường từ phía bắc tràn xuống phần lớn bán đảo Nam Cực. Một trạm khí tượng của Chile tại Boonen Rivera cũng ghi nhận nhiệt độ xấp xỉ 13°C.

Hình ảnh khác lạ trên đảo King George, Nam Cực, nơi vốn phải phủ đầy băng tuyết chuyển sang màu nâu, xám ngày 6/6. (Ảnh: The Guardian)

Trên đảo King George, cách trạm Esperanza khoảng 160 km, các nhà nghiên cứu cho biết cảnh quan đã chuyển từ màu trắng của tuyết và băng sang các mảng nâu, xám và xanh sau khi nhiệt độ tăng lên 4,6°C vào ngày 6/6.

"Cuối tuần trước rất khác thường. Nhiệt độ tăng cao khiến mọi thứ bên ngoài đều tan chảy", Luis Muñoz, nhà băng hà học người Chile, nói, "Thông thường vào thời điểm này mặt đất sẽ được phủ khoảng 20 cm tuyết cùng rất nhiều băng".

Muñoz cho biết ông và đồng nghiệp Natalia Mestre đã leo lên đỉnh sông băng Collins cao khoảng 500 m vào tuần trước và bất ngờ chứng kiến mưa làm tan băng.

"Tác động đến sông băng là rất rõ ràng. Đây đáng lẽ phải là thời điểm sông băng nhận thêm tuyết, chứ không phải bị tan chảy. Điều đó rõ ràng không tốt cho sông băng", vị chuyên gia nói.

Thông thường mùa đông tháng 6 có tuyết dày 20 cm trên mặt đất. (Ảnh: The Guardian)

Nam Cực đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các hoạt động của con người, bao gồm khai thác tài nguyên, du lịch và đặc biệt là phát thải khí nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch - nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên.

Các nhà khoa học cảnh báo một số sông băng lớn nhất khu vực như Thwaites và Pine Island đang tiến gần hoặc thậm chí có thể đã vượt qua "điểm tới hạn". Nếu điều này xảy ra, mực nước biển toàn cầu có thể tăng tới 4 m trong tương lai. Băng tan ở Nam Cực cũng được cho là đang làm chậm quá trình lưu thông của các dòng hải lưu trên toàn cầu.

Theo Giáo sư Cordero, một đợt nắng nóng mùa đông đơn lẻ sẽ không ngay lập tức làm mực nước biển dâng đáng kể, nhưng đây là dấu hiệu đáng lo ngại của xu hướng dài hạn.

"Đợt nắng nóng này xảy ra do các luồng gió tây mạnh bất thường", ông nói, "Hiện tượng này xuất hiện ngày càng thường xuyên kể từ thập niên 1980 và được xác định có liên quan đến biến đổi khí hậu".