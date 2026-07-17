Nhân chứng đồng loạt vắng mặt, phiên điều trần LĐBĐ Hàn Quốc bị hoãn

(VTC News) -

Theo MBC, phiên điều trần về LĐBĐ Hàn Quốc sau khi đội tuyển xứ Kim chi thất bại ở World Cup 2026 đã được hoãn sang ngày 30/7.

Ngày 16/7, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Lee Jae-jung, thành viên đảng Dân chủ Đồng hành, cho biết: “Xét đến việc các cuộc đàm phán giữa các đảng trong Quốc hội đang bước vào giai đoạn cuối, chúng tôi quyết định lùi lịch phiên điều trần”.

Động thái này cho thấy quá trình chuẩn bị cho phiên điều trần đang gặp không ít trở ngại. Trước đó, vào ngày 9/7, Ủy ban Thể thao đã tổ chức phiên họp toàn thể, đồng thời thông qua quyết định tổ chức phiên điều trần làm rõ các vấn đề nổi cộm của KFA vào ngày 22/7. Tại thời điểm đó, 13 người bao gồm Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu, cựu HLV đội tuyển quốc gia Hàn Quốc Hong Myung-bo và cựu Giám đốc Kỹ thuật KFA Lee Im-saeng đã bị triệu tập làm nhân chứng.

HLV Park Hang-seo giải văn bản giải trình xin vắng mặt trong phiên điều trần

Ngoài ra, đồng Chủ tịch Ủy ban Đổi mới Bóng đá Park Ji-sung và Chủ tịch Ủy ban Thể thao & Olympic Hàn Quốc Yoo Seong-min cũng có tên trong danh sách nhân chứng tham khảo (những người không bắt buộc phải có mặt).

Ban đầu, Ủy ban Thể thao còn có ý định triệu tập các tuyển thủ đội tuyển quốc gia như Son Heung-min và Hwang Hee-chan làm nhân chứng tham khảo, với mục đích lắng nghe chia sẻ trực tiếp từ sân cỏ về các nghi vấn xung quanh việc vận hành đội tuyển cũng như mâu thuẫn nội bộ.

Cựu danh thủ Man United, Park Ji-sung không tham dự phiên điều trần - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, kế hoạch này đã đổ bể. Nguyên nhân là bởi các cầu thủ bị hạn chế trong việc phát biểu cá nhân, hơn nữa họ đang phải tập trung cho lịch trình thi đấu tại các giải nước ngoài.

Cựu HLV trưởng Hong Myung-bo, một trong những nhân chứng quan trọng, đã bày tỏ ý định tham dự và cho biết: “Nếu phiên điều trần được tổ chức, tôi sẽ giải thích toàn bộ sự việc với người dân tại Quốc hội”.

Son Heung-min không tham gia phiên điều trần - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên Chủ tịch Park Ji-sung và cựu thành viên Ủy ban Tăng cường sức mạnh của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), Park Joo-ho, đã thông báo sẽ không tham dự phiên điều trần. Ngoài ra, có thông tin cho biết cựu Phó Chủ tịch KFA Park Hang-seo cũng đã gửi văn bản giải trình, nêu rõ lý do không thể tham dự phiên điều trần.

Phiên điều trần lần này được tổ chức sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, khiến làn sóng chỉ trích KFA bùng nổ. Nội dung điều trần sẽ tập trung làm rõ quá trình bổ nhiệm hai HLV trưởng Jürgen Klinsmann và Hong Myung-bo, cũng như những vấn đề trong công tác quản lý, điều hành của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.