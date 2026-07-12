HLV Hàn Quốc bị tố 'không đủ năng lực vẫn nhận lương', cảnh sát vào cuộc

(VTC News) -

Sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại ở vòng bảng World Cup 2026, HLV Hong Myung-bo đã thông báo từ chức. Tuy nhiên nhà cầm quân này vẫn đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội ở quê nhà và liên tiếp gặp rắc rối.

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc HLV Hong Myung-bo được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc đang bị điều tra. Trang Edaily đưa tin, cảnh sát Hàn Quốc đã chính thức mở cuộc điều tra toàn diện về vụ cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) Chung Mong-kyu và cựu Giám đốc kỹ thuật Lee Im-saeng lạm quyền. Hai quan chức này bị cáo buộc đã đe dọa Ủy ban Tăng cường sức mạnh đội tuyển trong quá trình bổ nhiệm Hong Myung-bo làm HLV trưởng.

Dù đã từ chức, HLV Hong Myong-bo vẫn đối mặt chỉ trích và rắc rối pháp lý - Ảnh: Reuters

Theo cảnh sát và các nguồn tin liên quan ngày 12/7, Đội Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Cơ quan Điều tra khu vực của Cảnh sát Thủ đô Seoul sẽ tiến hành lấy lời khai những người đứng đơn tố cáo vào ngày 14/7. Những người này thuộc Ủy ban Công dân vì Dân sinh (Seominwi), một tổ chức xã hội đã đệ đơn tố cáo cựu Chủ tịch KFA Chung Mong-kyu cùng các cá nhân liên quan.

Trước đó, vào ngày 2/7, Seominwi đã gửi đơn tố cáo tới cảnh sát nhằm vào ông Chung Mong-kyu, cựu Giám đốc kỹ thuật Lee Im-saeng và HLV Hong Myung-bo với các cáo buộc cưỡng ép, đe dọa, cản trở hoạt động và vi phạm tín nhiệm.

Seominwi cho biết: “Ông Chung Mong-kyu và cựu Giám đốc Lee Im-saeng đã cản trở hoạt động của Ủy ban Tăng cường sức mạnh đội tuyển bằng cách đe dọa và gây sức ép trong quá trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo. Chúng tôi được biết các thành viên của Ủy ban đã thực sự cảm thấy bị đe dọa”.

Đối với HLV Hong Myung-bo, tổ chức này cáo buộc: “Đây là hành vi vi phạm tín nhiệm trong hoạt động kinh doanh vì một người hoàn toàn không đủ năng lực đã dùng sự gian dối để nhận tiền lương. Đây là tiền từ ngân sách nên cần phải được thu hồi”.

Seominwi cũng cho biết: “Chúng tôi từng tố cáo ông Chung Mong-kyu và những người liên quan từ năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận. Khi đó vụ việc gần như đã được giải quyết, nhưng cấp trên đã can thiệp để che đậy”.

Hiện toàn bộ các đơn tố cáo và khiếu nại liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đều đang được Đội Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Cảnh sát Thủ đô Seoul thụ lý.

Ban đầu, vụ việc do Đồn Cảnh sát Jongno (Seoul) điều tra. Tuy nhiên, từ ngày 1/7, toàn bộ 8 vụ việc có liên quan đã được chuyển sang Đội Điều tra Tội phạm Tài chính để tiếp tục điều tra.

Trước đó, Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc lên kế hoạch tổ chức một phiên điều trần vào ngày 22/7 nhằm làm rõ những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), trong đó có tranh cãi về quá trình bổ nhiệm cựu HLV đội tuyển quốc gia Hong Myung-bo. Có tổng cộng 13 nhân chứng được triệu tập, bao gồm cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hong Myung-bo, cựu Chủ tịch KFA Chung Mong-kyu và cựu Giám đốc kỹ thuật Lee Im-saeng.