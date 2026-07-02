Bắt nữ quái có 5 tiền án trộm cắp tài sản

(VTC News) -

Ngày 2/7, Công an phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên đường Phù Long, vận động đối tượng ra đầu thú, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại.

Trước đó, Công an phường Nam Định tiếp nhận tin báo của chị Đinh Thị Huyền (SN 1980, trú phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc ví da màu đỏ bên trong có 2,2 triệu đồng khi đang mua hoa quả tại quầy bán hàng trước số nhà 6, đường Phù Long.

Camera an ninh ghi lại cảnh Nguyễn Thị Oanh tiếp cận quầy hoa quả trước khi thực hiện hành vi trộm cắp chiếc ví của người mua hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hệ thống camera an ninh, thu thập tài liệu, chứng cứ để truy tìm thủ phạm.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Thị Oanh (SN 1965, trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 6/2026, Oanh đi xe máy đến khu vực chợ đường Phù Long mua thực phẩm. Tại quầy bán hoa quả, đối tượng phát hiện chị Huyền đeo túi xách trên vai, miệng túi mở, bên trong có chiếc ví màu đỏ.

Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Oanh giả vờ đứng mua hàng rồi áp sát, nhanh tay lấy trộm chiếc ví trước khi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nguyễn Thị Oanh có 5 tiền án và 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Khi di chuyển đến khu vực đường Thượng Lỗi, Oanh kiểm tra chiếc ví vừa lấy được và phát hiện bên trong có 2,2 triệu đồng tiền mặt.

Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Nam Định đã làm rõ hành vi của đối tượng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Thị Oanh đã đến cơ quan Công an đầu thú, tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản chiếm đoạt cùng phương tiện, quần áo sử dụng khi gây án.

Đáng chú ý, theo cơ quan Công an, Nguyễn Thị Oanh là đối tượng có nhân thân rất xấu với 5 tiền án và 1 tiền sự đều liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2025, đối tượng nhiều lần bị xử lý hình sự và xử phạt vi phạm hành chính về cùng hành vi nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Hiện Công an phường Nam Định đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Oanh theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số tài sản bị chiếm đoạt đã được thu hồi và trao trả cho người bị hại.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi đến các khu vực chợ, nơi mua sắm đông người; không để ví tiền, điện thoại, túi xách hoặc tài sản có giá trị ở vị trí dễ bị kẻ gian lợi dụng. Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.