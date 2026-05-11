Bắt kẻ đột nhập miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung trộm nhiều đồ thờ cúng quý giá

Trưa 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin tạm giữ Nguyễn Văn Trọng (SN 2001, ngụ thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Trọng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo thông tin ban đầu, sáng 30/4, ông N.N.T. (SN 1958, ngụ phường Long Nguyên) đến miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung dọn dẹp vệ sinh thì phát hiện chốt cửa ra vào bị phá.

Kiểm tra bên trong chánh điện, ông T. phát hiện nhiều tài sản bị mất gồm một lư hương, 2 chân đèn, 8 thanh đao và bộ ấm chén bằng đồng gồm 6 ly.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Nguyên điều tra, xác định Nguyễn Văn Trọng là nghi phạm gây án.

Đến ngày 7/5, lực lượng chức năng bắt giữ Trọng tại khu vực xã Tập Ngãi, tỉnh Trà Vinh cũ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trọng khai sau khi trộm tài sản đã mang bán cho một tiệm đồ cũ tại phường Thủ Dầu Một. Ngoài số tài sản trên, nghi phạm còn thừa nhận lấy sợi dây chuyền vàng cùng mặt dây chuyền hình Phật, trọng lượng khoảng một lượng, đeo trên tượng Phật trong miếu.

Cơ quan chức năng đã thu giữ sợi dây chuyền cùng một số tang vật liên quan, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.