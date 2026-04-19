Bắt kẻ có tiền án giết người, đột nhập vào nhà dân trộm tài sản

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an xã Cẩm Thạch vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ B.T.L. (SN 2008, trú xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Cẩm Thạch tiếp nhận tin báo của công dân trú tại thôn Chiềng Đông (xã Cẩm Thạch) việc bị kẻ gian trộm cắp một chiếc xe máy cùng số tiền 1.040.000 đồng để trong cốp xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cẩm Thạch triển khai lực lượng tập trung điều tra, xác minh và làm rõ B.T.L. chính thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Tại cơ quan công an, B.T.L. khai nhận, lợi dụng đêm khuya, thời điểm vắng người và sự chủ quan trong việc bảo quản tài sản của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của B.T.L. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Theo Công an xã Cẩm Thạch, mặc dù còn ở độ tuổi vị thành niên, nhưng B.T.L. từng có tiền án về các tội Giết người, cướp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án theo thẩm quyền, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho rằng, việc Công an xã Cẩm Thạch nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án trộm cắp tài sản kể trên không chỉ góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương mà còn là lời cảnh tỉnh đối với công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hiện nay.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong việc định hướng, giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa. Đồng thời, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Cách đây ít ngày, Công an phường Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) cũng điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn Khu công nghiệp Đồng Văn I và một số khu vực lân cận.

Trước đó, ngày 9/4, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của anh Vũ Quang Trung (trú tại Hà Nội) về việc bị mất trộm chiếc xe máy Honda Wave trị giá khoảng 15 triệu đồng khi gửi tại khu vực lán xe của Công ty TNHH KMW Việt Nam trong khu công nghiệp.

Dau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đồng Văn triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đỗ Văn Tân (SN 1997), Đỗ Đức Thành (SN 1980) và Đỗ Quang Hiếu, cùng trú tại tỉnh Hưng Yên. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ vam phá khóa, 3 điện thoại di động, 1 ô tô cùng 2 xe mô tô liên quan đến vụ án.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nhóm này còn thực hiện một vụ trộm xe máy khác tại địa bàn phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình). Đáng chú ý, các đối tượng đều có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, trong đó Đỗ Văn Tân có 2 tiền án, còn Đỗ Đức Thành có tới 4 tiền án.