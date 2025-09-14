Ngăn chặn vụ ẩu đả, công an Thanh Hoá phát hiện kẻ trộm xe máy ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Tổ tuần tra số 13 (thuộc Đội CSGT số 3, Phòng CSGT) và Công an xã Quan Sơn (Thanh Hoá) mới đây phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên, đồng thời phát hiện kẻ trộm cắp tài sản.

Khoảng 21h32 ngày 11/9, trong khi tuần tra lưu động trên tuyến Quốc lộ 16 (đoạn qua địa bàn xã Quan Sơn), Tổ tuần tra kiểm soát số 13 do Đại úy Phạm Văn Hải làm tổ trưởng nhận được tin báo của lực lượng tuần tra vũ trang Công an xã Quan Sơn về việc có nhiều người lái xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

Đơn vị lập tức triển khai các biện pháp phối hợp, ngăn chặn. Khi phát hiện có 2 thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng để kiểm tra hành chính.

Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Công an xã Quan Sơn tiếp tục xử lý. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Người cầm lái là Hà Anh Kiệt (sinh năm 2010, trú bản Hậu, xã Tam Lư), chở theo Lương Anh Vũ sinh năm 2008, trú bản Piềng Khóe, xã Tam Lư). Thấy 2 thanh niên này có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng CSGT và Công an xã Quan Sơn xác minh thêm. Họ phát hiện, chiếc xe máy không biển kiểm soát mà Hà Anh Kiệt đang sử dụng là tài sản của một người dân vừa bị mất trộm tại tỉnh Bắc Ninh.

Bước đầu, Hà Anh Kiệt khai, tối 26/8, tại quán bia ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), lợi dụng việc anh Đinh Văn H. ngủ do say rượu, Kiệt lấy trộm xe máy và điện thoại iPhone 14 Promax của anh này, sau đó đem bán điện thoại lấy tiền tiêu xài rồi về quê ở xã Tam Lư lẩn trốn.

Tối 11/9, Lương Anh Vũ có mâu thuẫn với một thanh niên ở quán hát karaoke nên nhờ Kiệt đến để giải quyết. Khi đi, 2 thanh niên này cầm theo 2 vỏ chai bia với mục đích đánh nhau với những người ở quán hát.