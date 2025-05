Bắt nhóm thiếu niên gây ra loạt vụ trộm xe máy ở Nghệ An

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa bắt giữ 6 thiếu niên này về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra.

Nhóm 6 thiếu niên trộm cắp xe máy ở Nghệ An. (Ảnh: CANA)

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện nhóm thiếu niên kể trên có nhiều nghi vấn liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn. Nhóm này tuổi đời còn rất trẻ, 5/6 đối tượng dưới 16 tuổi, đặc biệt 2 trường hợp đang theo học THCS.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm trộm 3 xe máy của người dân. Tài sản sau khi lấy trộm sẽ được nhóm bán lấy tiền tiêu xài hoặc tiếp tục sử dụng làm phương tiện di chuyển.

Tang vật vụ án Cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: CANA)

Theo Công an Nghệ An, thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Cách đây gần 2 tháng, Công an phường Phong Thu (thị xã Phong Điền, TP Huế) cũng bắt nhóm thiếu niên thường xuyên đột nhập vào các quán cà phê, hàng quán tại thị xã Phong Điền, Hương Trà (TP Huế) để trộm cắp tài sản.

Nhóm trộm này gồm: N.B.Q.D (SN 2009, trú phường Phú Hậu, quận Phú Xuân, TP Huế), N.V.T. (SN 2008, trú phường Gia Hội, quận Phú Xuân), H.V.D. (SN 2009) và H.V.K. (SN 2010) cùng trú phường Dương Nỗ (quận Thuận Hóa, TP Huế). Để qua mắt camera an ninh, chúng thường bịt khẩu trang, có người còn trùm cả chăn để tránh bị nhận diện.