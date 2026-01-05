Mâu thuẫn trong lúc nhậu, thanh niên chém bạn rồi trộm xe máy bỏ trốn

(VTC News) -

Ngày 5/1, thông tin từ Công an xã Phú Giáo (Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM), đơn vị đã tạm giữ Trần Thắng (27 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Cơ quan chức năng cũng tạm giữ Lý Thành Đạt (23 tuổi, quê TP.HCM) liên quan vụ việc.

Thắng và Đạt tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an xã Phú Giáo)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 3/1, Thắng, Đạt và anh L.H.Q.H. (23 tuổi, quê TP Huế) nhậu tại phòng trọ ở tổ 3, ấp 1, xã Phú Giáo. Trong lúc ăn uống, giữa Thắng và H. xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới cự cãi.

Cự cãi lên tới đỉnh điểm, Thắng và Đạt dùng dao chém H. bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, cả hai đi bộ khỏi hiện trường. Trên đường đi, Thắng phát hiện xe máy của một người dân để trước nhà liền lấy trộm để bỏ trốn. Công an sau khi nhận tin báo mất xe của người dân đã truy xét, bắt giữ Thắng cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Thắng và Đạt thừa nhận hành vi trộm xe máy và đánh bạn nhậu gây thương tích.

Vụ việc đang được Công an xã Phú Giáo tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ.

Thắng cùng tang vật là chiếc xe máy bị đánh cắp. (Ảnh: Công an xã Phú Giáo)

Trước đó, tối 16/11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao, điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, tại khu phòng trọ trên đường Thuận Giao 19 (phường Thuận Giao), người dân chứng kiến hai nhóm thanh niên cự cãi. Một lúc sau, hai bên xô xát, xông vào đánh nhau.

Cuộc ẩu đả diễn ra nhanh chóng. Khi đám đông rời đi, người dân phát hiện 2 người gục tại chỗ: Một người tử vong, nằm trên đường; người còn lại nguy kịch, nằm trong sân khu trọ.

Cả hai nạn nhân đều có nhiều vết thương do đâm chém trên cơ thể.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an phường Thuận Giao cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) nhanh chóng có mặt, đưa người bị thương đi cấp cứu và khoanh vùng hiện trường.

Hai nạn nhân được xác định cùng quê An Giang, làm công nhân và thuê trọ tại đây.