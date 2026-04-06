Bảo Tín Minh Châu trấn an khách hàng giữa lúc nhà sáng lập bị khởi tố

Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phát đi thông cáo báo chí, lần đầu chính thức phản hồi sau khi ông Vũ Minh Châu - người sáng lập thương hiệu - bị khởi tố.

Trong thông cáo, doanh nghiệp xác nhận vụ việc “đang được các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật”. Công ty cho biết đã cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu phục vụ quá trình kiểm tra.

Tuy nhiên, thông cáo không nêu cụ thể nội dung sai phạm hay vấn đề đang bị làm rõ.

Công an thu giữ nhiều tài liệu tại Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Một điểm đáng chú ý là việc doanh nghiệp nhắc đến quá trình kiện toàn quản trị, trong đó bà Phạm Lan Anh trở thành người đại diện pháp luật từ tháng 10/2024 - thay ông Vũ Minh Châu.

Doanh nghiệp này khẳng định vẫn luôn đảm bảo quyền lợi khách hàng, chất lượng sản phẩm. Hoạt động kinh doanh “vẫn diễn ra bình thường và thông suốt”. Dù vậy, doanh nghiệp không giải thích rõ việc kiểm tra diễn ra trong bối cảnh nào, phạm vi ra sao, cũng như không đề cập đến những thông tin đang lan truyền liên quan đến các cá nhân trong ban lãnh đạo.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (trưởng ban trợ lý độc lập) chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, cơ quan điều tra xác định, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Bảo Tín Minh Châu được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995. Theo báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tính đến ngày 26/1 năm nay. Trong đó, ông Vũ Minh Châu nắm hơn 97% cổ phần. Hiện thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.