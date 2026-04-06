Chân dung ông chủ Bảo Tín Minh Châu vừa bị khởi tố

Ông Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) là con trai cả trong gia đình có 6 anh chị em của bà Lương Thị Điểm (sinh năm 1936) - người được xem là đặt nền móng cho "gia tộc vàng" Bảo Tín. Từ năm 11 tuổi, ông Vũ Minh Châu đã biết kiếm tiền để trang trải giúp bố mẹ.

Năm 1971, khi đang học lớp 9, ông Vũ Minh Châu nhập ngũ. Sau 6 năm sinh hoạt trong môi trường quân đội, ông rời quân ngũ. Ông từng có 8 năm làm công nhân tại Công ty Vận tải Thương nghiệp. Trước khi bắt đầu với cửa hàng kim hoàn đầu tiên, ông là thợ sửa chữa và khôi phục lại những chiếc xe lam cũ.

Ông từng chia sẻ với báo chí, vì gia đình chỉ buôn bán vàng theo hình thức trao tay chứ không chế tác nên ông tự học từ thợ kim hoàn cách đánh nhẫn. Ông tự mua đồ nghề về tập đánh, từ đánh nhôm, đồng sau đánh bạc, quen rồi thì chuyển sang vàng. Chiếc nhẫn vàng đầu tiên của ông mất khoảng 1 tháng để hoàn thiện.

Ông Châu thành lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu năm 1989. Năm 1995, thương hiệu này được chuyển thành Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, đặt trụ sở tại đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng (nay là phường Hai Bà Trưng), Hà Nội.

Sau gần 37 năm hoạt động, Bảo Tín Minh Châu đã có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và trên 200 đại lý trên toàn quốc với hai dòng sản phẩm chính là vàng rồng Thăng Long và vàng trang sức.

Năm 2018, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu sở hữu 90,17%, phần còn lại thuộc về ông Vũ Phương Nam, con trai ông Châu. Thời điểm này, ông Vũ Minh Châu đồng thời là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty.

Qua nhiều lần điều chỉnh, cơ cấu vốn của doanh nghiệp ngày càng cô đặc về một chủ sở hữu. Tháng 6/2024, công ty tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu nắm 96,723%. Đến tháng 6/2025, vốn tiếp tục nâng lên 400 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của ông Châu tăng lên 97,542%.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2024, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật được chuyển sang bà Phạm Lan Anh, sinh năm 1976. Như vậy, ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật.

Ngoài doanh nghiệp kinh doanh vàng, ít người biết rằng ông Vũ Minh Châu còn là người sáng lập Công ty dưỡng dược Minh Châu. Đến năm 2010, công ty đổi tên thành Công ty dưỡng dược Bảo Sinh, do ông Vũ Minh Tiến làm giám đốc.

Ông Vũ Minh Châu còn thành lập Công ty TNHH truyền thông Bảo Minh vào tháng 7/2004 tại Hà Nội, công ty này có vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Hai cổ đông góp vốn gồm: Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (do ông Châu đại diện) góp 99% vốn và ông Vũ Phương Nam nắm 1% còn lại. Đến năm 2019 ông Châu ký quyết định giải thể doanh nghiệp truyền thông này. Trong thông báo gửi cơ quan quản lý, ông cho biết công ty gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh và tổ chức nhân sự.

Gần đây, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh đăng ký kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, bao gồm quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, sử dụng hoặc đi thuê.

Cũng theo thông tin cập nhật mới nhất, Bảo Tín Minh Châu có 158 lao động và doanh nghiệp có đăng ký xuất khẩu. Tính đến ngày 23/1/2026, doanh nghiệp có vốn điều lệ 400 tỷ đồng.

Vào giữa năm 2025, Ngân hàng Nhà nước từng công bố kết luận thanh tra đối với Bảo Tín Minh Châu. Theo đó, Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt hành chính số tiền 2,64 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm tại doanh nghiệp này, bao gồm không chấp hành chế độ báo cáo mua bán vàng miếng, bán vàng cao hơn giá niêm yết, vi phạm quy định về thương mại điện tử khi không công khai thông tin giao dịch, vận chuyển và khiếu nại, cũng như chưa xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu khách hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị xác định có dấu hiệu cung cấp thông tin gây nhầm lẫn nhằm thu hút khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của hình phạt là do phát hiện các vi phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chính thức phê duyệt và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra và xử lý.

Chiều 6/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin về sai phạm tại doanh nghiệp vàng Bảo Tín Minh Châu. Theo đó, ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bước đầu, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (trưởng ban trợ lý độc lập) chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế. Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế. Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, cơ quan điều tra xác định, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng. Kết quả khám xét khẩn cấp các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.