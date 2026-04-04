Công an Hà Nội sắp công bố vụ án tại Bảo Tín Minh Châu

(VTC News) -

Công an TP Hà Nội vừa thông báo tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn thành phố.

Các vụ án được cung cấp gồm: Vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác xảy ra tại Thành phố Hà Nội và các địa phương;

Sai phạm tại doanh nghiệp vàng Bảo Tín Minh Châu sẽ được dự kiến cung cấp trong tuần tới.

Vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc phát hiện ngày 07/6/2025 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương;

Vụ án các đối tượng lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương để hoạt động tội phạm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng thời, Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các đối tượng quốc tịch nước ngoài trên địa bàn thành phố thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia).

Hội nghị dự kiến diễn ra vào 17h ngày 6/4.