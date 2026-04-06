Ông chủ Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố

Chiều 6/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin về sai phạm tại doanh nghiệp vàng Bảo Tín Minh Châu.

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Từ 28/10/2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (chung sống với nhau như vợ chồng).

Bước đầu, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (trưởng ban trợ lý độc lập) chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Vũ Minh Châu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, cơ quan điều tra xác định, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Bảo Tín Minh Châu được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995. Theo báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tính đến ngày 26/1 năm nay. Trong đó, ông Vũ Minh Châu nắm hơn 97% cổ phần. Hiện thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu.

Trước đó, vào chiều 25/3, dư luận xôn xao trước việc một số cơ sở kinh doanh vàng bạc của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội bất ngờ tạm dừng giao dịch và có sự xuất hiện của lực lượng công an.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu có thông cáo báo chí, lên tiếng trước việc một số cửa hàng tại Hà Nội tạm ngừng giao dịch trong chiều cùng ngày.

Theo Bảo Tín Minh Châu, việc đóng cửa nhằm phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Tuy nhiên, tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12h ngày 26/3/2026. Doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động.