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Em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Mẹ kể về anh Hai rất nhiều' Gần 60 năm sau ngày liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mất liên lạc trong trận cầu Chữ Y, người em trai vẫn chỉ biết về anh qua lời mẹ kể và nay lại thắp lên hy vọng đoàn tụ.

Bão Maysak gây vỡ đập tại Trung Quốc, người dân sơ tán khẩn Hoàn lưu bão Maysak gây mưa lớn tại Quảng Tây (Trung Quốc) làm vỡ đập hồ chứa Lưu Lan rộng tới 50m, lũ dữ tràn xuống hạ du nhấn chìm hàng loạt ngôi nhà.

Vì sao nói sao Diêm Vương phải là hành tinh như sao Hỏa, sao Kim? Từng là hành tinh thứ 9 kiêu hãnh, Sao Diêm Vương đã bị giáng cấp thành hành tinh lùn vào năm 2006, cùng giải mã điều này dưới lăng kính của thiên văn học hiện đại.

Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng, bắt 150 người Công an TP.HCM triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng, bắt giữ 150 người, khởi tố 85 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bão Mặt Trời đe dọa Trái đất, giới khoa học tìm cách phòng thủ Nhằm giảm thiểu nguy cơ từ các cơn bão Mặt Trời, giới khoa học đề xuất triển khai “túi khí” khổng lồ trong không gian để bảo vệ Trái Đất.

9 mẹo giải say cà phê nhanh Khi xuất hiện các triệu chứng say cà phê, bạn nên uống khoảng 500ml đến 1 lít nước trong vòng 10 phút đầu nếu cơ thể có thể dung nạp.

Giá tiêu hôm nay 7/7: Không biến động Giá tiêu hôm nay 7/7 tại thị trường trong nước duy trì ở mức 133.000–135.000 đồng/kg, trong khi giá tiêu xuất khẩu ổn định.

Ronaldo chưa chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng chưa chốt tương lai ở tuyển Bồ Đào Nha sau thất bại trước Tây Ban Nha.

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Thụy Sỹ vs Colombia, vòng 1/8 World Cup 2026 Siêu máy tính dự đoán Colombia có cơ hội thắng nhỉnh hơn Thụy Sỹ, trong cặp đấu có biên độ chênh hẹp và nhiều khả năng được quyết định bởi hiệu quả dứt điểm.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất Chi tiết lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất: Danh sách trận đấu, giờ thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng 16 đội.

Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất Cập nhật đầy đủ lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất: Chi tiết ngày giờ, kết quả 104 trận đấu của 48 đội tuyển diễn ra tại Mỹ, Mexico, Canada.

Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất Cập nhật đầy đủ sơ đồ thi đấu, các cặp đấu và hành trình của những ứng viên vô địch tới trận chung kết.

Cách xem VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026 Cập nhật danh sách kênh VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026, cách xem trực tuyến trên máy tính và điện thoại mới nhất.

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Argentina vs Ai Cập, vòng 1/8 World Cup 2026 Siêu máy tính dự đoán Argentina có tỷ lệ thắng vượt trội trước Ai Cập, trong trận đấu mà Lionel Messi và Mohamed Salah là hai điểm nhấn lớn nhất.