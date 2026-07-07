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Xuất bản ngày 07/07/2026 09:53 AM
Cập nhật lúc 10:16 AM ngày 07/07/2026

Bão Mặt Trời đe dọa Trái đất, giới khoa học tìm cách phòng thủ

(VTC News) -

Nhằm giảm thiểu nguy cơ từ các cơn bão Mặt Trời, giới khoa học đề xuất triển khai “túi khí” khổng lồ trong không gian để bảo vệ Trái Đất.

VTC News
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