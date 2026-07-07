Bão lớn càn quét, Trung Quốc tiếp tục đón siêu bão Bavi

(VTC News) -

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thông tin gió mạnh lên tới 149 km/h đã càn quét thành phố Hoàng Thạch, Hoàng Cương, Ê Châu và Tiên Ninh.

Cùng thời điểm, đài truyền hình quốc gia CCTV xác nhận nhiều khu vực ở tỉnh Hồ Bắc trải qua “thời tiết đối lưu mạnh” và dông bão cùng gió mạnh quét qua nhiều thành phố, bao gồm Hoàng Thạch và Hoàng Cương khiến 8 người thiệt mạng. Đã có báo cáo về lốc xoáy ở một số khu vực và một người hiện đang mất tích.

Cây đổ ở Vạn Ninh, Hải Nam tối ngày 3/7. (Ảnh: China News)

Tính đến sáng 7/7, “thời tiết khắc nghiệt” khiến 275 người bị thương tại quận Hoàng Châu thuộc thành phố Hoàng Cương. Giới chức phải tiến hành sơ tán 408 cư dân đến những khu vực an toàn. “Các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ đang được tiến hành”, Tân Hoa Xã đưa tin.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng cảnh báo khu vực đông nam Quảng Tây và các tỉnh phía đông Giang Tô, Sơn Đông chuẩn bị đón nhận lượng mưa cực lớn, lên tới 260mm trong 24h tới và có thể gây ra sạt lở đất. Trong khi những khu vực khác ở đông bắc và nam Trung Quốc có thể xảy ra lốc xoáy.

Hồ Bắc và Sơn Đông là hai trong số những tỉnh nông nghiệp trọng điểm của Trung Quốc và những trận mưa lớn đang làm dấy lên lo ngại về thiệt hại đối với ngô, lạc và các loại rau thu hoạch muộn hơn so với lúa mì.

Trong khi đó, Trung Quốc đang được đặt trong tình trạng cảnh báo khi siêu bão Bavi đang di chuyển qua Thái Bình Dương hướng về Đài Loan. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết cơn bão này có sức gió lên tới 290 km/h khi di chuyển qua Guam, Tinian, Saipan và Rota vào 6/7.

Bão Maysak gây thiệt hại nặng nề. (Video: CNA)

Mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng do bão Maysak gây ra cũng khiến ít nhất 2 người thiệt mạng ở khu vực phía nam Quảng Tây và buộc chính quyền phải sơ tán ít nhất 48.000 người.

Các quan chức tại Nam Ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây nâng mức ứng phó khẩn cấp chống lũ lên mức cao nhất sau khi mưa lớn gây vỡ đập. Mưa lớn khiến nhiều bức tường của đập chứa nước bị vỡ, đoạn video gây sốc do CCTV chia sẻ cho thấy dòng nước bùn ào ạt tràn qua những mảnh bê tông đổ nát, nhà cửa và xe cộ ở những nơi khác trong khu vực cũng bị ngập một phần.