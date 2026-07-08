Messi khóc 'tuyệt đối điện ảnh', huyền thoại World Cup thêm 1 tập sử thi

(VTC News) -

Mỗi trận đấu của Argentina bây giờ giống như một tập phim mới về Lionel Messi. Không tập nào giống tập nào. Phần sau hay hơn phần trước. Tại Atlanta sáng nay (8/7), bộ phim ấy tưởng như đến tập cuối thì rốt cục lại có một cú “plot twist” khiến cả thế giới bóng đá phải vỡ òa cảm xúc.

Đó là lý do vì sao Messi 39 tuổi vẫn mang đến thứ cảm xúc mà không ai khác làm được. Không chỉ vì anh còn chơi bóng hay. Cũng không chỉ vì những đường chuyền, những cú sút hay những kỷ lục. Messi lúc này hấp dẫn vì người ta tưởng đã đọc xong cuốn sách về anh, rồi lại phát hiện còn một trang nữa. Một trang lấm lem, hồi hộp, đau đớn và rực rỡ.

Messi (số 10) ăn mừng bàn thắng thứ hai của Argentina trước Ai Cập. (Ảnh: AP)

Huyền thoại World Cup của Messi còn thiếu gì?

Anh đã có chức vô địch. Đã có bàn thắng trong chung kết. Đã có khoảnh khắc nâng cúp ở Qatar, thứ từng được xem là món nợ cuối cùng của sự nghiệp. Đã có những trận đấu mà anh gánh Argentina bằng kỹ thuật, bằng phẩm chất thủ lĩnh, bằng vẻ bình thản của một người biết mình sinh ra để chơi bóng ở tầng cao nhất.

Khi Messi rơi nước mắt tại Atlanta, người hâm mộ nhận ra điều còn thiếu đó là cuộc lội ngược dòng sử thi - như cách tờ Ole (Argentina) gọi chiến thắng của đội nhà trước Ai Cập. Một trận đấu mà Argentina rơi xuống sát đáy vực, bị dẫn 2 bàn, bị thời gian bóp nghẹt, bị định mệnh chuẩn bị đóng nắp, rồi vẫn ngoi lên bằng trái tim của nhà vô địch. Nhân vật anh hùng trong tập phim đậm chất sử thi ấy, còn ai khác ngoài Messi?

Video: Messi ghi bàn gỡ hòa 2-2

Người Mỹ chọn Tom Cruise và “Nhiệm vụ bất khả thi” làm hình ảnh đầu tiên quảng bá cho Olympic 2028. Cách Hollywood hơn 3.400 cây số về phía bờ Đông, Messi tự viết cho mình một kịch bản “Mission Impossible” khác. Rất điện ảnh, nhân vật chính bỏ qua cách giải quyết đơn giản nhất để kết thúc bộ phim ngay từ đầu, ví dụ như ghi bàn từ chấm phạt đền chẳng hạn. Ai mà nghĩ được rằng cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử World Cup lại là người có thành tích đá phạt đền kém nhất?

Trước trận đấu ở Atlanta, Argentina chưa bao giờ thắng trận đấu nào khi bị đối thủ dẫn 2 bàn ở đấu trường World Cup. Lịch sử giải đấu cũng không có đội nào bị dẫn 0-2 trong suốt gần 80 phút bóng lăn mà vẫn có thể ngược dòng thắng ngay mà không cần đến hiệp phụ. Dữ liệu mô phỏng của Opta tính toán cơ hội thắng của Argentina ở phút 78 là 0,6%. Đấy là nhiệm vụ bất khả thi của Messi.

Messi bật khóc sau chiến thắng của đội nhà. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu như thể chống lại Messi - quả phạt đền hỏng, cú đá phạt chạm cột, rồi những pha rê bóng bị bức tường màu đỏ của Ai Cập đẩy bật ra. Cuối cùng, vẫn rất điện ảnh, chẳng có thế lực nào mạnh hơn hào quang nhân vật chính.

Lần gần nhất Argentina bị đối thủ dẫn trước tại Copa America và World Cup là thất bại trước Ả Rập Xê Út cách đây 4 năm. Nếu có điều gì Messi còn chưa làm được với đội tuyển Argentina trong dòng chảy lịch sử của World Cup, thì chính là cuộc lội ngược dòng trong 13 phút 15 giây ở Atlanta. Messi xoay chuyển cục diện, như để trả món nợ với chính mình trong quá khứ.

Cú “plot twist” kinh điển xuất hiện ở cuối bộ phim. Những giọt nước mắt của Messi, của huấn luyện viên Lionel Scaloni và đội tuyển Argentina, và cả sự cay cú của người Ai Cập hay hơn mọi phân tích chiến thuật.

Messi nói rằng anh đến World Cup 2026 để tận hưởng và biến giải đấu thành phần mở rộng cho cuốn phim dài tập của riêng mình, mà mỗi tập lại có một cú ngoặt mới. Ở Qatar, anh hoàn tất giấc mơ. Trên đất Mỹ, anh bổ sung vào huyền thoại một chương còn thiếu: cuộc lội ngược dòng bất khả thi.

Và đó là điều đáng sợ nhất của Messi đối với mọi đối thủ và những kẻ ganh ghét. Khi người ta tưởng Messi đã kể xong câu chuyện của mình, anh lại tìm ra một cách khác để khiến cả thế giới phải ngồi lại, nín thở, rồi khóc cùng anh.