Đẩy Argentina vào nghịch cảnh, Messi day dứt, bật khóc

(VTC News) -

Rạng sáng 8/7, đội tuyển Argentina đã tạo nên màn lội ngược dòng khó tin để giành chiến thắng 3-2 chung cuộc trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ngay sau khi trận đấu khép lại, Messi bật khóc trên sân vì không thể kìm nén cảm xúc. Đội trưởng Argentina sau đó tiết lộ anh vẫn day dứt vì cú sút phạt đền không thành công. Dù sau đó ghi một bàn, kiến tạo và góp công lớn vào màn ngược dòng, anh vẫn không ngừng tự trách mình.

“Tôi đã rất tức giận vì quả phạt đền, vì đã sút hỏng và thực hiện không tốt. Nếu tôi ghi bàn, cục diện trận đấu đã khác. Chúng tôi đã chơi tốt, tạo ra những cơ hội rõ ràng và thủ môn đối phương có những pha cứu thua khó tin. Với tôi, việc có thể giúp đỡ tập thể này sau tất cả những gì đã xảy ra là điều vô cùng đặc biệt”, Messi chia sẻ.

Messi bật khóc sau trận đấu. (Ảnh: AP)

Số 10 của Argentina đồng thời ca ngợi bản lĩnh của toàn đội khi lội ngược dòng trong hoàn cảnh khó khăn: “Tôi biết tập thể này không bao giờ buông xuôi, hết trận này đến trận khác. Chúng tôi không ngừng chiến đấu và không ngừng cố gắng. Hôm nay mọi thứ đã trở nên rất tồi tệ. Có lúc chúng tôi cũng hơi lo lắng. Nhưng cả đội đã đứng dậy sau một tình thế vô cùng khó khăn. Lật ngược một tỷ số như vậy ở vòng đấu loại trực tiếp là minh chứng cho lòng tự hào và bản lĩnh của tập thể.

Đây là lần đầu tiên tôi bật khóc ngay trên sân. Đó là cảm xúc sau những gì diễn ra trong trận đấu. Có thời điểm chúng tôi thực sự nghĩ rằng mọi thứ rất khó khăn. Tôi rất tự hào và hạnh phúc với những gì tập thể này đã làm được”, siêu sao người Argentina nhấn mạnh.

Không chỉ Messi, HLV Lionel Scaloni cũng không kìm được nước mắt sau màn ngược dòng ngoạn mục. Nhà cầm quân 48 tuổi thừa nhận chiến thắng trước Ai Cập là một khoảnh khắc xúc động và đáng nhớ.

“Tôi luôn xúc động. Được sống trong những cảm xúc như thế này thật không thể tin nổi. Tầm vóc của những gì xảy ra hôm nay có thể sánh với rất nhiều khoảnh khắc vĩ đại mà chúng tôi từng trải qua cùng đội tuyển. Tôi thực sự rất xúc động. Có một câu nói rằng đội bóng này sẽ không bao giờ bỏ rơi người dân Argentina. Điều đó hoàn toàn là sự thật”, HLV Scaloni chia sẻ.

Video: Messi ghi bàn ở phút 83 cho Argentina

Chiến lược gia 48 tuổi cho rằng chính những khoảnh khắc như vậy là lý do ông tiếp tục gắn bó với bóng đá sau khi giải nghệ.

“Tôi trở thành huấn luyện viên vì sau khi giải nghệ tôi vẫn muốn tiếp tục được sống với những cảm xúc như thế này. Không phải vì tôi yêu công việc huấn luyện hơn bất cứ điều gì. Những cảm xúc mà một trận đấu bóng đá mang lại, đặc biệt là những cảm xúc dành cho người Argentina chúng tôi là điều không gì có thể sánh được. Đó chính là lý do tôi chọn trở thành huấn luyện viên”, ông nhấn mạnh.