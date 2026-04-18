Bảng xếp hạng V.League vòng 19 mới nhất: Hà Nội FC áp sát Ninh Bình

Bảng xếp hạng V.League vòng 19
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 18, vị trí các câu lạc bộ như sau.
XH Đội Trận Bàn thắng-
bàn thua
Điểm 1 CAHN 18 41 - 15 45 2 Thể Công Viettel 18 27 - 15 38 3 Ninh Bình 18 37 - 24 34 4 Hà Nội 19 35 - 21 33 5 Hải Phòng 18 30 - 23 27 6 CA TP.HCM 18 19 - 22 26 7 Nam Định 18 21 - 22 24 8 SLNA 18 20 - 23 23 9 Hà Tĩnh 18 11 - 22 20 10 Becamex TP.HCM 19 23 - 31 19 11 HAGL 18 17 - 27 18 12 Thanh Hóa 18 21 - 27 16 13 PVF-CAND 18 17 - 32 13 14 Đà Nẵng 18 18 - 30 12
Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.
Hà Nội 4-2 Becamex TP.HCM
Trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Becamex TP.HCM tạo ra nhiều bàn thắng để mở màn cho vòng đấu hứa hẹn nhiều kịch tích. Nguyễn Trần Việt Cường ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ hai cho đội khách. Tuy nhiên, trong hiệp một, Hà Nội FC lật ngược tình thế nhờ các pha lập công của Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long và David Fisher.
Sang hiệp 2, vẫn là Việt Cường - cầu thủ vừa có lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển Việt Nam cuối tháng 3 - thắp hy vọng cho Becamex TP.HCM bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số. Dù vậy, Hà Nội FC chỉ mất thêm 8 phút để đánh sập sự hưng phấn của đối thủ. Hoàng Hên ghi thêm 1 bàn để ấn định chiến thắng 4-2 cho đội bóng Thủ đô.
Kết quả này giúp Hà Nội FC áp sát đội đứng thứ ba là Ninh Bình, chỉ còn kém 1 điểm. Ở vòng 19, đội bóng cố đô chạm trán PVF CAND.
Vòng 19 V.League: Lịch thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp
Ngày 17/4
19h15: Hà Nội FC vs Becamex TP.HCM (Kênh trực tiếp: FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).
Ngày 18/4
18h: Ninh Bình vs PVF CAND (FPT Play, TV360).
18h: Hà Tĩnh vs Hải Phòng (FPT Play, TV360).
Ngày 19/4
18h: Đà Nẵng vs Nam Định (FPT Play, TV360, MyTV).
18h: Thanh Hoá vs Sông Lam Nghệ An (FPT Play, TV360).
18h: Công an TP.HCM vs Công an Hà Nội (FPT Play, VTV7, HTV4, MyTV, TV360, SCTV).
19h15: Thể Công Viettel vs HAGL FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ, MyTV, TV360, SCTV).
