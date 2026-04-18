Bảng xếp hạng V.League vòng 19 mới nhất: Hà Nội FC áp sát Ninh Bình

Bảng xếp hạng V.League vòng 19

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 18, vị trí các câu lạc bộ như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 CAHN 18 41 - 15 45 2 Thể Công Viettel 18 27 - 15 38 3 Ninh Bình 18 37 - 24 34 4 Hà Nội 19 35 - 21 33 5 Hải Phòng 18 30 - 23 27 6 CA TP.HCM 18 19 - 22 26 7 Nam Định 18 21 - 22 24 8 SLNA 18 20 - 23 23 9 Hà Tĩnh 18 11 - 22 20 10 Becamex TP.HCM 19 23 - 31 19 11 HAGL 18 17 - 27 18 12 Thanh Hóa 18 21 - 27 16 13 PVF-CAND 18 17 - 32 13 14 Đà Nẵng 18 18 - 30 12

Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.