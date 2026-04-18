Trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs PVF CAND vòng 19 V.League hôm nay

Ninh Bình đấu với PVF CAND

Trận Ninh Bình đấu với PVF CAND thuộc vòng 19 V.League là màn đọ sức giữa 1 đội cạnh tranh huy chương và đối thủ đang trong cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên, diễn biến gần đây của V.League cho thấy những đội bóng ở nhóm cuối bảng xếp hạng chưa chắc là thử thách "dễ thở".

Vòng trước, Ninh Bình giành chiến thắng trước Becamex TP.HCM bằng bàn thắng phút bù giờ của Lê Văn Thuận. Trong khi đó, khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Xuân Bắc cứu PVF-CAND thoát thua trước CLB Công an Hà Nội.

Thực tế, đoàn quân của huấn luyện viên Trần Tiến Đại cho thấy tinh thần thi đấu tốt nhưng việc cầm hòa CLB Công an Hà Nội trong thế bị dẫn trước vẫn là bất ngờ lớn. Đây cũng là trận đấu mà PVF CAND tận dụng được cơ hội khi đối thủ chơi không tốt.

Ninh Bình cần 3 điểm để củng cố vị trí trong nhóm tranh huy chương.

Ninh Bình không mạnh như CLB Công an Hà Nội nhưng họ có những cá nhân đang ở phong độ rất cao như Lê Văn Thuận, Geovane hay Trương Tiến Anh. Đội bóng cố đô vẫn thuộc nhóm đội mạnh ở V.League dù phong độ không còn ổn định như đầu mùa giải.

Thời gian gần đây, đội bóng này không duy trì được lối chơi nhuần nhuyễn, phối hợp nhóm nhỏ như giai đoạn đầu của huấn luyện viên Gerald Albadaeljo. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên mới là ông Vũ Tiến Thành, CLB Ninh Bình thi đấu đơn giản và đề cao tính hiệu quả.

Phong độ của cả hai đội bóng đều ở trạng thái bất ổn. Thậm chí, động lực và quyết tâm trong thời gian bóng lăn mang tính quyết định đến thành bại của cả trận đấu. Các ngoại binh với khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân cũng đủ sức định đoạt kết quả cuối cùng.