Trực tiếp bóng đá CLB Công an TP.HCM vs Công an Hà Nội: Văn Hậu vắng mặt

Cập nhật mới nhất
CA TP.HCM 0-0 CAHN Tiếp tục cập nhật
Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và Công an Hà Nội diễn ra trên sân vận động Bình Dương (TP.HCM) từ 18h. Kênh trực tiếp: FPT Play, VTV7, HTV4, MyTV, TV360, SCTV.
CAHN
Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh bị cấm thi đấu do tích luỹ đủ 3 thẻ vàng. Bộ đôi ngoại binh Alan Sebastiao và Leo Artur tiếp tục vắng mặt do chấn thương.
Đội hình CLB Công an Hà Nội
Thủ môn: Nguyễn Filip (1).
Hậu vệ: Phạm Minh Phúc (22), Trần Đình Trọng (21), Adou Minh (38), Cao Pendant Quang Vinh (7), Lê Văn Đô (88).
Tiền vệ: Lê Phạm Thành Long (11), Stefan Mauk (6).
Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải (19), Nguyễn Đình Bắc (9), Phan Văn Đức (20).
CA TP.HCM
CLB Công an TP.HCM mất 3 trụ cột hàng thủ vì thẻ phạt, gồm Matheus Felipe, Võ Hữu Việt Hoàng và Lê Quang Hùng. Nguyễn Tiến Linh trở lại đội hình đá chính.
Đội hình CLB Công an TP.HCM
Thủ môn: Lê Giang Patrik (89).
Hậu vệ: Mạch Ngọc Hà (68), Nguyễn Đức Phú (39), Trần Hoàng Phúc (28), Võ Huy Toàn (6).
Tiền vệ: Nguyễn Thái Quốc Cường (19), Đào Quốc Gia (21), Peter Makrillos (7).
Tiền đạo: Ngô Đăng Khoa (26), Nguyễn Tiến Linh (22), Raphael Utzig (10).
CAHN đấu với CA TP.HCM
Vòng 19 V.League 2025-2026 có trận derby ngành công an đáng chú ý diễn ra trên sân vận động Bình Dương (TP.HCM). Câu lạc bộ Công an TP.HCM đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng và có cơ hội chiếm vị trí thứ 5 của Hải Phòng (đội vừa thua Hà Tĩnh 0-1). Trong khi đó, CAHN vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với khoảng cách lên tới 7 điểm so với đối thủ bám đuổi là Thể Công Viettel.
CLB Công an TP.HCM vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp và không ghi được bàn thắng nào trên sân khách. Trong 7 trận gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chỉ có 3 bàn thắng và không trận nào ghi nhiều hơn 1 bàn.
Hàng công rõ ràng là vấn đề đáng lo ngại đối với CLB Công an TP.HCM. Phong độ sa sút của Nguyễn Tiến Linh thậm chí khiến anh mất vị trí ở đội tuyển Việt Nam nhưng rõ ràng tiền đạo này không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự yếu kém trong khả năng ghi bàn của đội nhà.
Trong khi đó, vị trí hiện tại đủ để CLB Công an Hà Nội thoải mái về tâm lý trong cuộc đua vô địch, nhưng điều đó có vẻ cũng mang đến rủi ro vì sự chủ quan. Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking vừa có trận đấu kém hơn thường lệ khi gặp đội cuối bảng PVF CAND ở vòng 18.
Dù vậy, nhiều khả năng đây chỉ là sự sa sút nhất thời, mang tính chất sự cố. CLB Công an Hà Nội vẫn có lực lượng mạnh và lối chơi đã nhuần nhuyễn, hiệu quả thuộc diện tốt nhất V.League. Dù chơi trên sân khách, thầy trò huấn luyện viên Polking vẫn được đánh giá cao hơn.
Bình luận