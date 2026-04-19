Trực tiếp bóng đá CLB Công an TP.HCM vs Công an Hà Nội: Văn Hậu vắng mặt

CAHN đấu với CA TP.HCM

Vòng 19 V.League 2025-2026 có trận derby ngành công an đáng chú ý diễn ra trên sân vận động Bình Dương (TP.HCM). Câu lạc bộ Công an TP.HCM đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng và có cơ hội chiếm vị trí thứ 5 của Hải Phòng (đội vừa thua Hà Tĩnh 0-1). Trong khi đó, CAHN vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với khoảng cách lên tới 7 điểm so với đối thủ bám đuổi là Thể Công Viettel.

CLB Công an TP.HCM vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp và không ghi được bàn thắng nào trên sân khách. Trong 7 trận gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chỉ có 3 bàn thắng và không trận nào ghi nhiều hơn 1 bàn.

Hàng công rõ ràng là vấn đề đáng lo ngại đối với CLB Công an TP.HCM. Phong độ sa sút của Nguyễn Tiến Linh thậm chí khiến anh mất vị trí ở đội tuyển Việt Nam nhưng rõ ràng tiền đạo này không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự yếu kém trong khả năng ghi bàn của đội nhà.

Trong khi đó, vị trí hiện tại đủ để CLB Công an Hà Nội thoải mái về tâm lý trong cuộc đua vô địch, nhưng điều đó có vẻ cũng mang đến rủi ro vì sự chủ quan. Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking vừa có trận đấu kém hơn thường lệ khi gặp đội cuối bảng PVF CAND ở vòng 18.

Dù vậy, nhiều khả năng đây chỉ là sự sa sút nhất thời, mang tính chất sự cố. CLB Công an Hà Nội vẫn có lực lượng mạnh và lối chơi đã nhuần nhuyễn, hiệu quả thuộc diện tốt nhất V.League. Dù chơi trên sân khách, thầy trò huấn luyện viên Polking vẫn được đánh giá cao hơn.