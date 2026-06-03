Toyota bán gần 6.000 xe trong tháng 5, Hilux bất ngờ vượt doanh số Vios

(VTC News) -

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2026 với tổng doanh số đạt 5.994 xe, bao gồm cả thương hiệu hạng sang Lexus. Tính riêng thương hiệu Toyota, lượng xe tiêu thụ đạt 5.653 chiếc, bao gồm 1.490 xe lắp ráp trong nước và 4.163 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Kết quả này giúp tổng doanh số tích lũy của hãng trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 28.916 xe, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số các dòng xe Toyota trong tháng 5/2026.

Điểm nhấn đáng chú ý trong cơ cấu doanh số tháng này là sự hoán đổi vị trí giữa các dòng xe quen thuộc. Mẫu xe bán tải Hilux đạt lượng bán hàng 648 chiếc, chính thức vươn lên xếp trên mẫu xe sedan bình dân Vios với doanh số 626 chiếc. Trong khi đó, mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ Yaris Cross dẫn đầu toàn hãng với 1.430 xe được bàn giao, xếp thứ hai là Veloz Cross với 797 xe. Các vị trí tiếp theo thuộc về Corolla Cross với 774 xe và Innova Cross với 733 xe.

Mẫu xe bán tải Hilux ghi nhận lượng tiêu thụ đạt 648 chiếc trong tháng 5/2026.

Bên cạnh đó, phân khúc xe lai điện (hybrid) của hãng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ khi đạt 999 xe bán ra trong tháng 5, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở nhóm xe hạng sang, thương hiệu Lexus ghi nhận doanh số 341 chiếc trong tháng, tăng 14% so với tháng trước đó, nâng tổng số xe bàn giao tại thị trường Việt Nam từ trước đến nay lên 17.105 chiếc.

Bước sang tháng 6/2026, hãng xe Nhật Bản phối hợp cùng Công ty Tài chính Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng chương trình ưu đãi cho khách hàng mua xe mới từ ngày 01/06 đến hết ngày 30/06/2026. Chương trình áp dụng cho các dòng xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross khi khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán toàn bộ giá trị xe.

Mẫu xe đa dụng Veloz Cross đạt doanh số 797 chiếc trong tháng 5/2026, xếp thứ hai toàn hãng.

Cụ thể, mẫu Veloz Cross nhận mức ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và áp dụng lãi suất vay 0% cố định trong 12 tháng đầu, giá trị hỗ trợ tối đa từ 73 đến 75 triệu đồng tùy phiên bản. Mẫu Avanza Premio được hỗ trợ với giá trị từ 65 đến 70 triệu đồng. Đối với Vios và Yaris Cross, mức ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, giá trị giảm trừ cao nhất lần lượt là 27 triệu đồng và 37 triệu đồng.

Đồng thời, khách hàng vay mua xe qua dịch vụ tài chính của hãng cũng được hưởng mức lãi suất từ 0%/năm đến 7,49%/năm trong những tháng đầu tùy thuộc vào từng dòng xe cụ thể. Hãng cũng triển khai chương trình cho vay không cần trả trước với mức lãi suất cố định dành riêng cho nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các doanh nghiệp đối tác. Dịch vụ bảo hiểm của hãng áp dụng mức giảm phí lên đến 10% cho một số dòng xe lai điện, xe bán tải Hilux và xe Vios tại các khu vực được quy định.