Toyota Vios tiếp tục 'thống trị' phân khúc xe gầm thấp trong tháng 4

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 4 phản ánh thị hiếu tiêu dùng đối với phân khúc xe gầm thấp. Dù phải chịu áp lực cạnh tranh quyết liệt từ xu hướng xe gầm cao, các mẫu sedan vẫn khẳng định được giá trị nhờ tính linh hoạt khi di chuyển trong đô thị, chi phí vận hành hợp lý và hiệu năng ổn định, đặc biệt là ở phân khúc phổ thông.

1. Toyota Vios: 750 chiếc

Toyota Vios tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc xe gầm thấp.

Mẫu sedan này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ giá trị cốt lõi là sự bền bỉ và chi phí bảo dưỡng tối ưu. Với thiết kế trẻ trung, cụm đèn pha Projector hiện đại cùng gói an toàn chủ động, xe đáp ứng tốt nhu cầu của cả nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ. Khả năng giữ giá tốt và mạng lưới dịch vụ rộng khắp tiếp tục là những lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp mẫu xe này duy trì ngôi đầu.

2. Mazda 2: 640 chiếc

Mazda2 ghi nhận bước bứt phá mạnh mẽ khi vươn lên vị trí thứ hai toàn phân khúc với 640 xe.

Mazda2 ghi điểm nhờ triết lý thiết kế tinh tế, mang đến diện mạo sang trọng vượt tầm phân khúc. Công nghệ Skyactiv-G giúp tối ưu hóa khả năng tiêu thụ nhiên liệu, kết hợp cùng hệ thống hỗ trợ ổn định thân xe khi vào cua mang lại cảm giác lái phấn khích. Trang bị an toàn I-Activsense là yếu tố quan trọng giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự linh hoạt và tính thẩm mỹ.

3. Honda City: 484 chiếc

Honda City duy trì phong độ ổn định ở vị trí thứ ba với lượng xe bán ra đạt 484 chiếc.

Honda City thế hệ mới nổi bật với khoang cabin rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu của cả gia đình. Xe sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC cho công suất 119 mã lực, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt trong đô thị. Việc bổ sung hệ thống an toàn chủ động Honda SENSING trên tất cả các phiên bản đã nâng tầm độ an toàn, giúp mẫu xe này trở thành đối thủ đáng gờm trong nhóm sedan cỡ B.

4. Hyundai Accent: 323 chiếc

Hyundai Accent ghi nhận mức giảm tốc đáng kể khi rơi xuống vị trí thứ tư.

Mẫu sedan này thu hút khách hàng nhờ ngôn ngữ thiết kế hiện đại với những đường nét góc cạnh đầy cá tính. Nội thất xe được trang bị nhiều tiện nghi vượt trội trong tầm giá như màn hình kỹ thuật số, tính năng làm mát hàng ghế trước và sạc không dây. Việc tích hợp hệ thống an toàn thông minh mang lại sự yên tâm tối đa trong suốt quá trình di chuyển cho người lái và hành khách.

5. Mazda3: 229 chiếc

Mẫu xe Mazda3 là đại diện duy nhất của nhóm xe phân khúc C góp mặt trong danh sách bán chạy.

Là đại diện duy nhất trong danh sách thuộc phân khúc sedan hạng C, Mazda3 chinh phục khách hàng bằng thiết kế sang trọng và không gian nội thất tối giản, cao cấp. Xe trang bị động cơ phun xăng trực tiếp Skyactiv-G, kết hợp cùng phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động. Sự chỉn chu trong hoàn thiện và hệ thống cách âm cải thiện giúp mẫu xe mang lại trải nghiệm êm ái trên mọi hành trình.