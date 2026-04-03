Ngắm siêu xe cực hiếm Jaguar XKSS 1957 của cố diễn viên Steve McQueen

Trong thế giới xe cổ, Jaguar XKSS 1957 không chỉ là mẫu xe hiếm mà còn gắn liền với huyền thoại Hollywood - Steve McQueen (1930 - 1980). Chiếc xe này phản ánh cá tính mạnh mẽ, đam mê tốc độ và cơ khí của nam diễn viên được mệnh danh “King of Cool”.

Steve McQueen thường tự tay bảo dưỡng chiếc Jaguar XKSS của mình.

Từ đường đua Le Mans tới chiếc xe đường phố hiếm nhất

Jaguar XKSS được hoán cải từ Jaguar D-Type, một trong những mẫu xe đua thành công nhất thập niên 1950. Jaguar từng giành 5 chiến thắng tại giải 24 Hours of Le Mans trong thập kỷ này, bao gồm chuỗi ba chiến thắng liên tiếp giai đoạn 1955 - 1957.

D-Type sử dụng động cơ XK 6 xi-lanh thẳng hàng DOHC dung tích 3.4L, công suất khoảng 250 mã lực ở các phiên bản đầu tiên. Xe có cấu trúc khung kết hợp giữa monocoque phía sau và khung ống phía trước, đi kèm hệ thống phanh đĩa Dunlop.

Khi Jaguar rút khỏi đua xe sau năm 1956, hãng còn lại 25 khung xe D-Type chưa tiêu thụ. Giải pháp được đưa ra là chuyển đổi chúng thành xe đường phố mang tên XKSS, bổ sung kính chắn gió, hệ thống đèn, ghế bọc da và một số tiện nghi cơ bản.

Tuy nhiên, một vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy Jaguar năm 1957 đã phá hủy 9 chiếc xe đang hoàn thiện. Kết quả, chỉ có 16 chiếc XKSS được sản xuất, khiến mẫu xe này trở thành một trong những chiếc Jaguar hiếm nhất từng tồn tại.

Chiếc Jaguar XKSS xanh lá của Steve McQueen.

Chiếc xe gắn liền với Steve McQueen

Chiếc XKSS của Steve McQueen mang số khung XKSS 713. Xe ban đầu có màu trắng, nội thất đỏ và được nhập khẩu vào Mỹ tháng 4/1957. Chủ sở hữu đầu tiên là James Peterson, sau đó xe được bán lại cho một nhân vật truyền thông tại Hollywood.

McQueen mua chiếc xe này vào năm 1958 với giá khoảng 4.000 USD (khoảng 105 triệu đồng). Ông nhanh chóng cá nhân hóa chiếc xe theo phong cách riêng, sơn lại màu xanh British Racing Green và nâng cấp nội thất da đen.

Logo Jaguar XKSS trên chiếc xe của Steve McQueen.

Chiếc xe được McQueen đặt biệt danh “Green Rat”. Ông thường xuyên tự tay bảo dưỡng và lái xe trên các cung đường đồi tại Hollywood Hills, đặc biệt là Mulholland Drive với nhiều khúc cua.

Sau đó, McQueen bán xe cho nhà sưu tập William F. Harrah vào cuối thập niên 1960 và mua lại sau hai năm đàm phán. Ông giữ chiếc XKSS cho tới khi qua đời.

Hiệu năng vẫn ấn tượng sau nhiều thập kỷ

Dù là xe chuyển đổi từ xe đua, XKSS vẫn mang hiệu năng đáng chú ý. Động cơ XK 6 xi-lanh được tinh chỉnh có thể đạt khoảng 300 mã lực, trọng lượng xe chỉ khoảng 907 kg.

Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0 - 96 km/h trong khoảng 5 giây. Hộp số sàn 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau mang lại trải nghiệm lái cơ khí thuần túy.

Khoang lái Jaguar XKSS.

Hệ thống treo sử dụng tay đòn kép phía trước và cầu sau dạng live axle, kết hợp với phanh đĩa Dunlop. Dù bàn đạp phanh có cảm giác cứng, khả năng dừng xe vẫn hiệu quả.

Khoang lái của XKSS khá chật với vô-lăng đặt gần người lái và cụm đồng hồ cổ điển Smiths. Tuy nhiên, chất lượng hoàn thiện cao giúp xe vẫn giữ được sự chắc chắn sau nhiều năm sử dụng.

Giá trị sưu tầm và di sản

Sau khi McQueen qua đời, chiếc XKSS được bán đấu giá năm 1984 với giá khoảng 148.000 USD (khoảng 3,89 tỷ đồng). Qua nhiều lần chuyển nhượng, giá trị của mẫu xe này hiện được ước tính từ 2 đến 2,5 triệu USD.

XKSS là một trong những dòng xe Jaguar hiếm nhất từng tồn tại.

Chiếc xe từng được phục chế bởi hãng Lynx (Anh) với mục tiêu giữ nguyên các chi tiết cá nhân hóa của McQueen. Sau đó, xe thuộc sở hữu của vợ chồng Margie và Robert E. Petersen, những người sáng lập Petersen Automotive Museum.

Jaguar XKSS không chỉ là một mẫu xe hiếm mà còn đại diện cho giai đoạn chuyển giao từ xe đua sang xe đường phố. Thiết kế của xe chịu ảnh hưởng từ D-Type đã đặt nền móng cho nhiều mẫu xe sau này của Jaguar, bao gồm cả E-Type ra mắt năm 1961.

Bên cạnh đó, câu chuyện gắn với Steve McQueen khiến XKSS trở thành biểu tượng văn hóa trong lịch sử điện ảnh và phong cách sống.