Đề xuất mở rộng cấm xe trên 16 chỗ trên toàn bộ phường Hoàn Kiếm giờ cao điểm

UBND phường Hoàn Kiếm vừa có báo cáo gửi các sở ngành về việc phối hợp báo cáo đánh giá phương án tổ chức giao thông hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ và ủng hộ phương án mở rộng phạm vi hạn chế.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực tế, UBND phường Hoàn Kiếm nhận thấy phương án tổ chức giao thông hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế tình trạng dừng, đỗ, đón trả khách không phù hợp trên các tuyến phố nhỏ hẹp; từng bước cải thiện trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị và chất lượng không gian du lịch khu vực trung tâm.

Đề xuất cấm toàn bộ xe 16 chỗ đi vào giờ cao điểm trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Do đó, UBND phường Hoàn Kiếm đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm trên toàn bộ khu vực phường Hoàn Kiếm.

Cụ thể, phạm vi hạn chế được xác định theo đường bao Tràng Thi - Phùng Hưng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay trở vào trong. Thực hiện phương án này sẽ bố trí 4 điểm trung chuyển tại phố Bà Triệu, đoạn từ Hàng Khay đến Hai Bà Trưng; phố Trần Nhật Duật, đoạn từ Cao Thắng đến Ô Quan Chưởng; phố Trần Quang Khải, đoạn trước nhà máy in từ Hàng Mắm đến Hàng Thùng; phố Trần Khánh Dư, đoạn trước Bảo tàng Lịch sử.

Thời gian hạn chế hằng ngày: buổi sáng từ 06h00 đến 09h00, buổi chiều từ 16h00 đến 19h30.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, việc mở rộng phạm vi hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ, nhằm tổ chức giao thông đồng bộ, giảm áp lực cho khu vực phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm và các tuyến giáp ranh; đồng thời bảo đảm hoạt động du lịch, dịch vụ thông qua hệ thống điểm trung chuyển phù hợp.

Đặc biệt, phạm vi đề xuất mở rộng hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ cũng phù hợp và đồng bộ với khu vực triển khai thí điểm vùng phát thải thấp giai đoạn 1 tại phường Hoàn Kiếm.

Theo đó, khu vực bên trong đường bao Hàng Đậu - Phùng Hưng - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật trở vào khu vực phố cổ dự kiến thực hiện hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ theo khung giờ: sáng từ 06h00 đến 09h00, chiều từ 16h00 đến 19h30 hằng ngày.

UBND phường Hoàn Kiếm cho rằng, việc mở rộng phạm vi hạn chế phương tiện cỡ lớn ngay từ giai đoạn đầu sẽ góp phần đồng bộ với lộ trình kiểm soát phát thải, giảm ùn tắc và nâng cao chất lượng không gian đô thị, du lịch khu vực trung tâm...