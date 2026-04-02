BMW iX3 giành cú đúp giải thưởng xe thế giới 2026

Ngay từ khi ra mắt, BMW iX3 đã ghi nhận lượng đơn đặt hàng tích cực, nhờ phạm vi hoạt động dài, khả năng sạc nhanh hàng đầu phân khúc và thiết kế thực tế thuyết phục hơn nhiều so với những tranh cãi ban đầu.

Thành công này giúp mẫu xe vượt qua loạt đối thủ đáng gờm đến từ Hyundai, Nissan và Mercedes-Benz, để giành cú đúp danh hiệu "Xe Thế giới của năm" và "Xe điện của năm" tại World Car Awards 2026 (Giải thưởng Xe Thế giới) diễn ra ở New York (Mỹ).

BMW iX3 nhận giải thưởng "Xe Thế giới của năm 2026". (Ảnh: BMW)

World Car Awards năm nay có sự tham gia đánh giá của 98 nhà báo về ô tô đến từ 33 quốc gia. Đây là lần thứ hai BMW đạt được danh hiệu cao nhất của giải thưởng, sau chiến thắng của E90 3 Series vào năm 2006.

iX3 là mẫu xe đầu tiên được BMW phát triển trên nền tảng Neue Klasse hoàn toàn mới, tách biệt với các dòng xe động cơ đốt trong. Sau iX3, BMW tiếp tục mở rộng dải sản phẩm với sedan điện i3, và thành công của mẫu SUV này được kỳ vọng sẽ tạo đà cho thế hệ 3 Series chạy điện trong tương lai.

Theo ông Mike Reichelt - lãnh đạo dự án Neue Klasse của BMW - iX3 đánh dấu bước ngoặt toàn diện của hãng, từ ngôn ngữ thiết kế, công nghệ pin - sạc cho tới hệ thống hỗ trợ lái và giao diện Panoramic iDrive. "Đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, nơi trải nghiệm lái đặc trưng của BMW được tái định nghĩa trong thời đại điện hóa", ông nhấn mạnh.

Ông Mike Reichelt tại lễ trao giải thưởng. (Ảnh: WCA)

Về công nghệ, iX3 thiết lập tiêu chuẩn mới cho xe điện BMW với nền tảng 800V, hỗ trợ sạc nhanh tới 400 kW, cho phép bổ sung khoảng 370 km chỉ trong 10 phút.

Xe có phạm vi hoạt động khoảng 640 km, trong khi phiên bản xDrive50 sử dụng hai mô-tơ điện cho công suất 463 mã lực, tăng tốc 0 - 96 km/h dưới 5 giây.

Ngoại thất của iX3 cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong triết lý thiết kế của BMW, khi hãng dần rời bỏ lưới tản nhiệt cỡ lớn gây tranh cãi để chuyển sang phong cách tối giản, liền mạch hơn.

Nội thất nổi bật với hệ thống Panoramic Vision - dải hiển thị thông tin kéo dài dưới kính chắn gió, mang đến cách tương tác hoàn toàn mới giữa người lái và xe.

Trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, việc BMW "đặt cược" vào một nền tảng hoàn toàn mới như Neue Klasse không tránh khỏi rủi ro. Tuy nhiên, những gì iX3 đang thể hiện cho thấy hãng xe Đức có cơ sở để tự tin.

Không chỉ đáp ứng tốt các tiêu chí của một mẫu xe điện hiện đại, iX3 còn mở ra hướng đi mới về thiết kế và trải nghiệm - yếu tố được kỳ vọng sẽ định hình thế hệ BMW tiếp theo.