Audi S6 Sportback e-tron: Sedan điện hiệu suất cao, giá từ 4,2 tỷ đồng

Audi Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu sedan thuần điện hiệu suất cao S6 Sportback e-tron thuộc dòng S. Đây là mẫu xe được phát triển trên nền tảng khung gầm Premium Platform Electric (PPE) hoàn toàn mới, sản xuất tại nhà máy Ingolstadt, Đức và bắt đầu bàn giao từ tháng 5/2026.

Về ngoại thất, mẫu xe sở hữu kiểu dáng Sportback với những đường nét tối ưu khí động học, giúp hệ số cản gió đạt mức 0,21 Cd, con số thấp nhất trong lịch sử các dòng xe thương mại của Audi. Hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn pha Matrix LED và cụm đèn hậu OLED kỹ thuật số thế hệ thứ hai. Cụm đèn hậu này tích hợp 450 phân khúc OLED, có khả năng giao tiếp với môi trường xung quanh thông qua các ký hiệu cảnh báo và cho phép người dùng tùy chỉnh 8 kịch bản hiển thị ánh sáng khác nhau.

Không gian nội thất được thiết kế theo cấu trúc "soft-wrap" nhằm tạo sự liền mạch từ cửa đến bảng điều khiển. Hệ thống hiển thị bao gồm màn hình cong OLED panoramic display kết hợp giữa bảng đồng hồ 11,9 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14,5 inch.

Khoang lái có nét tương đồng với Audi A6.

Riêng hành khách phía trước được trang bị màn hình 10,9 inch tích hợp công nghệ Active Privacy Mode, giúp che khuất nội dung hiển thị đối với người lái để tránh gây xao nhãng khi xe đang di chuyển.

Các trang bị kỹ thuật khác bao gồm hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 16 loa công suất 705W, trần kính toàn cảnh có thể điều chỉnh độ mờ bằng dòng điện và ghế trước có chức năng massage, sưởi, làm mát.

Về khả năng vận hành, Audi S6 Sportback e-tron sử dụng hai mô-tơ điện đặt tại hai cầu, cung cấp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro thiên về cầu sau để tối ưu cảm giác lái thể thao. Hệ thống sản sinh công suất định mức 370 kW và có thể đẩy lên 405 kW (khoảng 550 mã lực) khi kích hoạt tính năng Launch Control.

Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây trước khi đạt vận tốc giới hạn điện tử 240 km/h. Hệ thống treo khí nén thích ứng adaptive S air suspension là trang bị tiêu chuẩn, cho phép hạ thấp thân xe ở tốc độ cao để cải thiện độ ổn định và tính khí động học.

Xe trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 100 kWh (dung lượng thực dùng 94,9 kWh), cung cấp phạm vi di chuyển 639 – 678 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Nhờ kiến trúc điện 800 volt, xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 270 kW, cho phép nạp lại năng lượng để đi thêm 310 km chỉ trong 10 phút sạc.

Tại thị trường Việt Nam, Audi S6 Sportback e-tron có giá khởi điểm từ 4,199 tỷ đồng. Khách hàng mua xe có thể lựa chọn gói ưu đãi sạc miễn phí trong 2 năm tại hệ thống trạm sạc EVONE hoặc lắp đặt bộ sạc tại nhà công suất 22kW.