Xe sang mắc kẹt giữa biển vì 'điểm nghẽn' Hormuz

Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang gây ra những tác động dây chuyền ngoài dự đoán đối với ngành ô tô toàn cầu khi eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới, rơi vào tình trạng gián đoạn.

Hệ quả không chỉ dừng ở logistics mà còn lan rộng tới thị trường xe sang và hoạt động xuất khẩu xe đã qua sử dụng tại châu Á.

Những chiếc xe sang cho thuê được trưng bày tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, nhiều lô siêu xe đã qua sử dụng như Lamborghini, Ferrari vận chuyển từ Nhật Bản tới Dubai (UAE) đang bị mắc kẹt tại các cảng ở Sri Lanka, do tàu không thể tiếp cận Trung Đông.

Nguyên nhân xuất phát từ việc eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nối Iran và Oman - gần như bị đóng cửa, buộc các tàu phải chuyển hướng, gây ùn tắc tại các cảng trung chuyển thay thế.

Tình trạng này đang tạo ra cú sốc đối với hoạt động xuất khẩu xe cũ tại châu Á - lĩnh vực vốn phụ thuộc lớn vào nhu cầu từ Trung Đông.

Nhật Bản và Hàn Quốc mỗi năm xuất khẩu khoảng 19 tỷ USD giá trị xe đã qua sử dụng, trong đó riêng UAE chiếm khoảng 15% sản lượng của Nhật Bản.

Đáng chú ý, Dubai không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn đóng vai trò trung tâm trung chuyển xe sang sang châu Phi và nhiều khu vực khác. Việc tuyến vận tải bị gián đoạn khiến toàn bộ chuỗi cung ứng này bị đình trệ.

Ở phân khúc xe siêu sang, các hãng như Bentley, Rolls-Royce, Ferrari hay Maserati cũng đang đối mặt nguy cơ sụt giảm lợi nhuận.

Dù Trung Đông chỉ chiếm dưới 10% sản lượng toàn cầu, đây lại là thị trường mang lại biên lợi nhuận rất cao nhờ nhu cầu lớn với các phiên bản cá nhân hóa đắt đỏ, như nội thất thủ công, khảm xà cừ hay chi tiết dát vàng.

Tuy nhiên, sau khi xung đột bùng phát, nhiều đại lý tại khu vực Vùng Vịnh đã phải tạm đóng cửa, hoạt động giao xe bị gián đoạn, doanh số tại một số nơi giảm khoảng 30%.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu vốn đã đối mặt nhiều khó khăn, như nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc, bất ổn thuế quan tại Mỹ và tăng trưởng chậm tại châu Âu.

Trung Đông vì thế được xem là một trong số ít thị trường duy trì lợi nhuận cao, nhưng nay cũng đang chịu tác động rõ rệt từ xung đột.