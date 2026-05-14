Cập nhật bảng giá xe Skoda mới nhất tháng 5/2026

Skoda là thương hiệu xe hơi của Séc, thành lập vào năm 1895. Hãng ký hợp tác chiến lược với Volkswagen vào năm 1991 và chính thức trở thành "người cùng nhà" với loạt thương hiệu có tiếng như Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, Ducati, Seat, Scania...

Với khách hàng Việt, Skoda có thể còn khá mới mẻ nhưng với người dân thuộc khu vực Trung và Đông Âu đây lại là thương hiệu ô tô rất phổ biến. Thậm chí, Skoda còn được mệnh danh là "Toyota của châu Âu" nhờ chuỗi sản phẩm giá rẻ, hướng tới đối tượng khách hàng có thu nhập thấp ở châu Âu.

Sự xuất hiện của Skoda góp phần đa dạng hóa lựa chọn ô tô châu Âu trong phân khúc SUV và sedan cỡ trung tại Việt Nam.

Trong tháng 5, khách hàng mua 2 mẫu xe sản xuất tại Việt Nam của Skoda sẽ nhận được giá xe ô tô với gói ưu đãi lên đến 80 triệu đồng, đồng thời được hưởng các đặc quyền an tâm di chuyển dài hạn:

Gói hỗ trợ tài chính trực tiếp: Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (LPTB), tặng ngay 1.000 lít xăng và ưu đãi 1 năm Bảo hiểm vật chất (BHVC) cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Gói ưu đãi "An tâm di chuyển": Tặng gói gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và miễn phí bảo dưỡng lần đầu tiên ở mốc 7.500 km (trị giá tương đương 2 triệu đồng).

Quà tặng trải nghiệm: Cơ hội nhận được quà tặng chuẩn chất Âu từ thương hiệu Elmich dành cho khách hàng tham gia lái thử xe.

Bảng giá xe Skoda mới nhất tháng 5/2026

Mẫu xe Phiên bản Giá bán lẻ niêm yết (triệu VNĐ) Tổng giá trị ưu đãi & quà tặng Gói ưu đãi “An tâm di chuyển” Skoda Kushaq Style 649 80 Gia hạn bảo hành 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước Miễn phí bảo dưỡng lần đầu tiên 7.500km Ambition 599 75 Skoda Slavia Style 568 38 Ambition 528 65

Ưu đãi dành riêng cho các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu

Trong tháng 4, khách hàng sở hữu các dòng xe nhập khẩu của Skoda sẽ nhận được gói ưu đãi và quà tặng giá trị đặc biệt:

Mẫu xe Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Ưu đãi quy đổi thành tiền mặt Ưu đãi không quy đổi thành tiền mặt Tổng giá trị ưu đãi & quà tặng Ưu đãi giá Tặng 1.000 lít xăng (triệu VNĐ) Quà tặng 1 năm BHVC Gia hạn bảo hành 5 năm hoặc 150.000km (tùy điều kiện nào đến trước) Gói quà tặng khi giao xe New Karoq Premium 1,009 20 30 10 60 Sportline 1,189 30 30 Kodiaq NG Premium 1,480 30 30 Sportline 1,568 30 30 Kodiaq NG (MY 2026) Premium 1,628 Sportline 1,668 18 18

Các đặc quyền an tâm di chuyển đi kèm:

Ưu đãi tài chính: Ưu đãi trực tiếp vào giá bán (lên đến 20 triệu đồng tùy dòng xe), tặng 01 năm Bảo hiểm vật chất và tặng 1.000 lít xăng. các hạng mục này có thể quy đổi thành tiền mặt tùy theo chính sách.

Gói An tâm di chuyển: Áp dụng chính sách bảo hành xe mới lên đến 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Quà tặng trải nghiệm: Cơ hội nhận ngay quà tặng chuẩn chất Âu từ thương hiệu Elmich dành cho khách hàng tham gia lái thử và ký hợp đồng mua xe.

Quà tặng giao xe: Bộ quà tặng đặc biệt dành riêng cho khách hàng khi nhận bàn giao xe mới.