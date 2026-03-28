Bà cụ U90 si mê 'tổng tài bá đạo' do AI tạo ra và viết thư tình mỗi ngày

Một câu chuyện hy hữu tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận. Một cụ bà 84 tuổi đem lòng yêu nhân vật nam do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, dành phần lớn thời gian mỗi ngày để theo dõi hình ảnh của người yêu ảo và thậm chí viết thư tình gửi cho nhân vật này. Câu chuyện không chỉ thú vị mà còn phản ánh rõ nhu cầu được yêu thương, đồng hành của người cao tuổi trong xã hội hiện đại.

Gia đình phát hiện bà Zhang Yulan (sống tại tỉnh Hồ Bắc) có dấu hiệu ám ảnh với một nhân vật nam ảo thuộc kiểu “tổng tài bá đạo” hay còn gọi là “ba zong” trong tiếng Trung.

Đây là hình tượng phổ biến trong các tiểu thuyết lãng mạn, thường mô tả người đàn ông có tính cách kiểm soát, mạnh mẽ, ít bộc lộ cảm xúc nhưng lại dành sự dịu dàng đặc biệt cho người mình yêu, khiến đối phương cảm thấy được che chở và bảo vệ.

Say mê nhân vật AI, cụ bà dành 10 giờ mỗi ngày cho người yêu ảo.

Theo người thân, bà Zhang đã phải lòng một nhân vật ảo mang tên Jianguo. Mỗi ngày, bà dành hơn 10 tiếng đồng hồ xem các video liên quan đến nhân vật này cùng nhiều nội dung về con người ảo trên một nền tảng video ngắn. Bà tin rằng mình đang duy trì mối quan hệ tình cảm thực sự với Jianguo, thậm chí từng nghĩ đến việc kết hôn với nhân vật do AI tạo ra.

Không dừng lại ở việc xem video hay nhắn tin, tháng 2 vừa qua, bà còn tự tay viết một bức thư tình gửi cho “người yêu”. Trong thư, bà xin lỗi vì đã “làm tổn thương” Jianguo và bày tỏ nỗi lo lắng khi hỏi liệu ông có ghét mình hay cho rằng bà không còn là “cô gái dễ thương, dịu dàng như trước” hay không. Bà cho biết cuộc cãi vã tưởng tượng giữa hai người khiến bà rất đau khổ.

Trong bức thư, bà Zhang cũng thừa nhận bản thân ngưỡng mộ tính cách độc đoán của nhân vật này. Bà viết rằng Jianguo không bao giờ cho bà cơ hội nói và không thích lắng nghe, nhưng bà tin giao tiếp vẫn là chìa khóa để duy trì mối quan hệ giữa hai người.

Hình tượng “tổng tài bá đạo” vốn được nhiều phụ nữ trung niên và lớn tuổi yêu thích. Những nhân vật này thường được xây dựng với dáng vẻ lịch lãm, tóc chải ngược, phong thái điềm tĩnh nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm, đôi khi gọi người phụ nữ bằng những cách xưng hô thân mật như “chị cả”, tạo cảm giác gần gũi và được trân trọng.

Cụ bà 84 tuổi si mê đến nỗi viết cả thư tình cho nhân vật ảo trên mạng.

Gia đình chỉ thực sự phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc khi nhận thấy bà Zhang đã chi hơn 7.000 nhân dân tệ (khoảng 26 triệu đồng) tại cửa hàng trực tuyến gắn với nhân vật Jianguo. Ngoài ra, bà còn bỏ ra hàng trăm nhân dân tệ để mua một sản phẩm có giá gốc chỉ 9,9 nhân dân tệ (37 nghìn đồng) trên các nền tảng thương mại điện tử khác.

Đến tháng 3, sau khi bà tiếp tục chi thêm 1.200 nhân dân tệ (4 triệu đồng) để mua một số cuốn sách do nhân vật AI đề xuất, cháu gái bà quyết định báo cáo vụ việc lên hệ thống khiếu nại người tiêu dùng của Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã khóa tài khoản của Jianguo từ tháng 2 trong khuôn khổ chiến dịch “Trong sạch và Sáng sủa”, nhằm xử lý tình trạng hỗn loạn và các nội dung gây tranh cãi trên môi trường internet. Tuy vậy, những trường hợp tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện, khi nhiều phụ nữ bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm với những nhân vật ảo mang hình tượng “tổng tài bá đạo”.

Những hình ảnh này thường được các quý bà lớn tuổi yêu thích.

Giáo sư Chen Xu, chuyên gia nghiên cứu về dân số già tại Đại học Vũ Hán, nhận định trường hợp của bà Zhang phản ánh sự suy giảm khả năng nhận thức ở một bộ phận người cao tuổi, khiến họ khó phân biệt giữa con người thật và nhân vật ảo do công nghệ tạo ra. Đồng thời, câu chuyện cũng cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của người lớn tuổi về tình yêu thương, sự đồng hành và cảm giác được tôn trọng.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, trí tuệ nhân tạo đang trở thành công cụ bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo trực tuyến. Một người dùng nhận xét: “AI đã trở thành công cụ hữu ích cho những kẻ lừa đảo”. Một ý kiến khác nhấn mạnh tầm quan trọng của sự quan tâm gia đình: “Chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn bên cạnh người thân lớn tuổi để họ không dễ dàng rơi vào những cái bẫy như vậy”.