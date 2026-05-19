Arsenal thắng Burnley 1-0, tiến gần chức vô địch Ngoại Hạng Anh

Sáng 19/5, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà Emirates (London, Anh) trước Burnley. Kai Havertz ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu giúp "Pháo thủ" duy trì lợi thế so với Man City trong cuộc đua vô địch giải Ngoại Hạng Anh.

Bất chấp việc đã xuống hạng, Burnley vẫn thi đúa đầy quyết tâm và gây ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà. Trong khi đó, Arsenal hiểu rằng chiến thắng là điều bắt buộc đối với họ ở thời điểm này.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội khách khi Florentino tung cú sút nguy hiểm đưa bóng đi sát khung thành. Dù vậy, Arsenal nhanh chóng kiểm soát trận đấu trong những phút tiếp theo. Leandro Trossard đưa bóng đi trúng cột bằng cú sút xa.

Khoảnh khắc Havertz ghi bàn.

Arsenal tung ra 9 pha dứt điểm trong hiệp một, nhiều gấp 3 lần đối thủ. Tuy nhiên, "Pháo thủ" phải nhờ tới tình huống cố định để khai thông bế tắc. Phút 36, Bukayo Saka đá phạt góc chuẩn xác để Havertz đánh đầu mở tỉ số trận đấu cho Arsenal.

Cởi bó được áp lực tâm lý, Pháo thủ hoàn toàn làm chủ trận đấu và khiến Burnley không thể tổ chức tấn công. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Mikel Arteta yêu cầu học trò tiếp tục duy trì áp lực lớn để tìm thêm bàn thắng. Arsenal có rất nhiều pha bóng nguy hiểm để nhân đôi cách biệt nhưng Trossard, Eberechi Eze hay Havertz lần lượt bỏ lỡ cơ hội.

Arsenal tiến gần tới chức vô địch Ngoại Hạng Anh.

Trong khi đó, các cổ động viên trên sân Emirates có vài khoảnh khắc lo lắng khi Cristhian Mosquera chuyền hỏng. Havertz cũng có một pha phạm lỗi nguy hiểm nhưng may mắn thoát thẻ đỏ. Các tiền đạo Burnley không tận dụng được những sai sót của đối thủ và phung phí cơ hội vì dứt điểm quá vội.

Cuối trận, Arsenal chủ động chơi an toàn. Burnley ép sân nhưng không tạo ra được tình huống uy hiếp đáng kể nào. Arsenal thắng Burnley với tỉ số 1-0. Đội chủ sân Emirates đứng đầu bảng xếp hạng và tạm thời tạo ra khoảng cách 5 điểm hơn Man City.

Nếu Man City không thắng Bournemouth trong trận đấu sáng mai, Arsenal sẽ vô địch giải Ngoại Hạng Anh. Ngược lại, cuộc đua giữa 2 đội đầu bảng kéo đến vòng cuối cùng.

Arsenal 1 0 Burnley Havertz 37'

Đội hình Arsenal vs Burnley

Arsenal: David Raya (1), Riccardo Calafiori (33), Gabriel Magalhaes (6), William Saliba (2), Cristhian Mosquera (3), Eberechi Eze (10), Declan Rice (41), Martin Odegaard (8), Leandro Trossard (19), Kai Havertz (29), Bukayo Saka (7) - Thay người: Piero Hincapie (5), Viktor Gyokeres (14), Myles Lewis-Sklly (49), Gabriel Martinelli (11), Martin Zubimendi (36).

Burnley: Max Weiss (13), Lucas Pires (23), Maxime Esteve (5), Axel Tuanzebe (6), Kyle Walker (2), Leslie Ugochukwu (8), Florentino (16), Jadon Anthonyu (11), Hannibal Mejbri (28), Loum Tchaouna (17), Zian Flemming (19) - Thay người: Mohamed Amdouni (25), Jacob Bruun Larsen (7), Bashir Humphreys (12), Josh Laurent (29), James Ward-Prowse (20).