Vì sao Mbeumo chạm tay rõ ràng, Man Utd vẫn ghi bàn hợp lệ?

Ngày 17/5, Manchester United đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-2 ở vòng 37 giải Ngoại Hạng Anh. Tâm điểm của trận đấu nằm ở quyết định gây tranh cãi của trọng tài liên quan đến bàn thắng của đội chủ sân Old Trafford. Sau trận, ban tổ chức Ngoại Hạng Anh cùng các chuyên gia trọng tài đã phân tích nguyên nhân phía sau quyết định này.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 55 khi Bryan Mbeumo đón quả tạt của Diogo Dalot trong vòng cấm. Tiền đạo người Cameroon định khống chế bằng đùi nhưng bóng lại nảy lên chạm vào khu vực giữa hông và cánh tay phải của anh. Ngay sau đó, Mbeumo xoay người dứt điểm, nhưng cú sút bị cản phá. Matheus Cunha sau đó lao vào đá bồi để ghi bàn.

VAR đề nghị hủy bàn thắng vì cho rằng Mbeumo đã dùng tay khống chế bóng. Tuy nhiên, sau gần hai phút xem lại màn hình VAR bên ngoài sân, trọng tài Michael Salisbury kết luận pha chạm tay là không cố ý và giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng.

Tình huống bóng chạm tay Bryan Mbeumo dẫn đến bàn thắng của Cunha.

Sau trận, Trung tâm điều hành trận đấu của Ngoại hạng Anh đã đăng bài trên mạng xã hội X để giải thích về quyết định này: "Sau khi VAR kiểm tra tình huống, trọng tài giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng cho Man Utd".

Theo ban tổ chức, nguyên nhân nằm ở việc pha bóng chỉ là tình huống chạm tay "vô tình". Thông báo từ trọng tài trên sân giải thích: “Sau khi xem lại băng hình, bàn thắng vẫn được công nhận vì pha chạm tay không mang tính cố ý”.

Theo Luật 12 của IFAB, không phải mọi tình huống bóng chạm tay đều tự động bị thổi phạt. Từ năm 2021, những tình huống bóng vô tình chạm tay dẫn đến việc đồng đội ghi bàn hoặc tạo ra cơ hội ghi bàn không còn bị xem là phạm lỗi. Nếu Mbeumo ghi bàn, bàn thắng sẽ không hợp lệ. Tuy nhiên, ở tình huống này, Cunha mới là người thực hiện cú sút cuối cùng.

Mặt khác, một trong những yếu tố để xem xét việc bóng chạm tay có phải lỗi hay không là tư thế, hướng di chuyển và vị trí chạm bóng của cánh tay. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nhận định của trọng tài.

Chuyên gia trọng tài Graham Scott, Carl Anka và Duncan Alexander cũng phân tích lý do đằng sau quyết định của Michael Salisbury: "Theo đúng luật, trọng tài Salisbury hoàn toàn có quyền công nhận bàn thắng thứ hai của Man Utd, mặc dù bóng đã chạm vào tay Mbeumo trong pha phối hợp trước đó. Bóng bật ra ở cự ly gần, Mbeumo dường như đã rụt tay lại để tránh va chạm và không có ý định dùng tay chơi bóng.

Nhưng cũng theo chính luật đó, trọng tài Salisbury đã sai khi công nhận bàn thắng của Man Utd, bởi cánh tay của Mbeumo không áp sát cơ thể, khiến anh tạo ra diện tích che chắn lớn hơn một cách bất thường. Vậy cách giải thích nào mới đúng? Điều đó tùy vào góc nhìn của mỗi người", các chuyên gia của The Athletic cho biết.

"Quyết định hợp lý nhất trong pha bóng của Man Utd là thổi phạt ngay từ đầu, thay vì để tình huống tiếp diễn rồi tạo ra cuộc tranh cãi kéo dài", các chuyên gia nhận định.

Chuyên gia cho rằng trọng tài Salisbury có thể đang đi theo cách xử lý của trọng tài trẻ Farai Hallam, người từng đưa ra quyết định tương tự ở trận đấu giữa Manchester City và Wolverhampton Wanderers trên sân Etihad hồi đầu mùa. Khi đó, bóng cũng chạm vào cánh tay dang rộng của cầu thủ. Trong tình huống đó, trọng tài Hallam lại được khen ngợi vì bác bỏ đề xuất của VAR.

Gần đây, ông Salisbury cũng là trọng tài VAR trong tình huống Everton không được hưởng phạt đền ở trận gặp West Ham United, khi Mateus Fernandes dùng tay cản bóng dù tầm nhìn của anh bị một cầu thủ tấn công che khuất.

Ông khi đó cũng xác định đây là pha bóng “vô tình”, nên ít nhất Salisbury đang cho thấy sự nhất quán trong cách áp dụng luật. Theo các chuyên gia, đây là điều mà nhiều người hâm mộ luôn mong muốn.