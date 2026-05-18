Man Utd ghi bàn gây tranh cãi, HLV Nottingham Forest bức xúc

Theo Sky Sports, huấn luyện viên Vitor Pereira của Nottingham Forest đã kêu gọi ban tổ chức Ngoại Hạng Anh họp toàn giải để làm rõ luật sau khi đội bóng của ông thua Manchester United 2-3 trên sân Old Trafford bởi một bàn thắng gây tranh cãi.

Pha bóng khiến đội khách bức xúc diễn ra ở phút 55, khi Bryan Mbeumo đón quả tạt của Diogo Dalot trong vòng cấm. Tiền đạo người Cameroon định khống chế bằng đùi nhưng bóng lại nảy lên chạm vào khu vực giữa hông và cánh tay phải của anh. Ngay sau đó, Mbeumo xoay người dứt điểm, nhưng cú sút bị cản phá. Matheus Cunha sau đó lao vào đá bồi để ghi bàn.

VAR đề nghị hủy bàn thắng vì cho rằng Mbeumo đã dùng tay khống chế bóng. Tuy nhiên, sau gần hai phút xem lại màn hình VAR bên ngoài sân, trọng tài Michael Salisbury kết luận pha chạm tay là không cố ý và giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng. Quyết định này khiến HLV Pereira không hài lòng.

Tình huống bóng chạm tay Bryan Mbeumo dẫn đến bàn thắng của Cunha.

“Với tôi, đó là lỗi chạm tay rất rõ ràng, Thật khó chấp nhận khi bàn thắng không bị hủy. Theo tôi, chính tình huống đó đã quyết định kết quả trận đấu", HLV Pereira phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Sự bức xúc của Pereira với công tác trọng tài ở Ngoại hạng Anh không chỉ nằm ở luật chạm tay. Ông cũng muốn các quy định liên quan đến tranh chấp trong vòng cấm được làm rõ hơn. Phát biểu này được đưa ra sau tranh cãi ở trận Arsenal thắng West Ham 1-0 cuối tuần trước, khi nhiều người đặt câu hỏi liệu bàn gỡ hòa của Callum Wilson ở phút 96 có đáng bị hủy bỏ hay không.

Ông nói thêm: “Chúng tôi không biết khi nào thì bóng được xem là chạm tay, khi nào thì không. Những pha va chạm trong vòng cấm khi đá phạt cũng vậy, chẳng ai rõ tiêu chí là gì. Tôi nghĩ cần có một cuộc họp toàn giải để thống nhất cách hiểu về luật và các quyết định trọng tài, bởi hiện giờ ai cũng có thắc mắc".

Theo Luật 12 của IFAB - bộ luật điều hành bóng đá quốc tế - không phải mọi tình huống bóng chạm tay đều tự động bị thổi phạt. Từ năm 2021, những tình huống bóng vô tình chạm tay dẫn đến việc đồng đội ghi bàn hoặc tạo ra cơ hội ghi bàn không còn bị xem là phạm lỗi. Đây là cơ sở để trọng tài Salisbury bác bỏ đề nghị từ VAR.

Dù vậy, HLV Pereira vẫn không đồng tình. “Tôi phải chấp nhận điều đó, nhưng tôi không đồng ý. Theo tôi, cậu ấy đã khống chế bóng bằng tay và chính pha xử lý đó tạo ra cơ hội ghi bàn. Nếu không có tình huống ấy thì họ đã không thể dứt điểm", ông nói.

Các chuyên gia của Sky Sports cũng phản đối quyết định này. Bình luận viên Gary Neville gọi đây là tình huống “nực cười”.

“Tôi không thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Đó rõ ràng là lỗi chạm tay. Tôi chẳng biết phải nói gì thêm. Sẽ không có ai xem trận đấu này, dù là cầu thủ hay người hâm mộ bóng đá, nghĩ rằng bàn thắng đó nên được công nhận. Rõ ràng là bàn thắng đó phải bị hủy bỏ. Cậu ta gần như đã kẹp bóng dưới cánh tay", BLV Neville nói.