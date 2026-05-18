Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng chuyền nữ Cúp VTV9 - Bình Điền 2026

Các trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra tối 18/5 chính thức xác định bốn đội góp mặt tại bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026. Ở bảng A, hai suất vào bán kết sớm thuộc về Giang Tô (Trung Quốc) và VTV Bình Điền Long An. Trong khi đó, Hà Nội Tasco Auto và LP Bank Ninh Bình giành quyền vào bán kết với vị trí lần lượt nhất bảng và nhì bảng B.

Trận mở màn ngày 18/5 là cuộc chạm trán giữa Giang Tô và Vietinbank. Dù Vietinbank nhập cuộc đầy nỗ lực và có thời điểm tạo thế trận giằng co, Giang Tô vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội để khép lại trận đấu sau 3 set với tỷ số 25-20, 25-17 và 25-20.

Đại diện Trung Quốc đã sớm giành vé vào bán kết và tiếp tục thể hiện phong độ áp đảo. Với đội hình đồng đều cùng kinh nghiệm quốc tế dày dạn, Giang Tô được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch năm nay. Hai chủ công Zhou Yetong và Fan Boning tiếp tục là điểm sáng trong lối chơi của đội bóng Trung Quốc. Với chiến thắng này, Giang Tô toàn thắng vòng bảng và tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng A.

Giang Tô (Trung Quốc) sớm giành tấm vé vào bán kết. (Nguồn: VTV9 Bình Điền Cup)

Trong khi đó, Vietinbank không còn cơ hội đi tiếp sau hai thất bại trước Binh chủng Thông tin và VTV Bình Điền Long An. Đội bóng ngành ngân hàng bị đánh giá thấp hơn về lực lượng so với nhiều đối thủ tại giải.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Gunma Green Wings vượt qua Suwon City với tỷ số 3-1. Trước lượt trận này, đại diện Nhật Bản có 3 điểm sau 2 trận, trong khi Suwon City chưa giành được điểm nào và đứng cuối bảng.

Gunma Green Wings được đánh giá nhỉnh về lực lượng cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Tuy nhiên, Suwon City không dễ bị khuất phục và tạo ra thế trận khá cân bằng trong set mở màn. Chỉ ở giai đoạn cuối set, đội bóng Nhật Bản mới tăng tốc nhờ khả năng tấn công đa dạng của Minami Takaso cùng các đồng đội để thắng 25-20. Sau đó, Suwon đáp trả mạnh mẽ với chiến thắng 25-17 ở set hai nhờ hàng chắn hiệu quả cùng những pha tấn công biên sắc bén.

Bước sang hai set cuối, Gunma Green Wings lấy lại thế trận với lối chơi ổn định và khả năng dứt điểm hiệu quả để lần lượt thắng 25-18 và 25-21. Gunma Green Wings thi đấu chính xác và bình tĩnh để khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1.

LP Bank Ninh Bình kết thúc chuỗi chiến thắng của Hà Nội Tasco Auto với tỷ sổ 3-1. (Nguồn: VTV9 Bình Điền Cup)

Tâm điểm lượt đấu cuối vòng bảng Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 là màn chạm trán giữa Hà Nội Tasco Auto và LPBank Ninh Bình. Trước trận đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã sớm giành vé vào bán kết sau chiến thắng 3-0 trước Suwon City ngày 17/5.

Dù vậy, LPBank Ninh Bình đã tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng 3-1 với các tỉ số 19-25, 25-12, 25-14 và 25-15. Hà Nội Tasco Auto chơi tốt trong set đầu nhưng sang set hai đã trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ, tạo điều kiện để đội đương kim á quân áp đảo ở phần còn lại của trận đấu.

Kết thúc vòng bảng, bảng B chứng kiến ba đội cùng có 6 điểm gồm Hà Nội Tasco Auto, LPBank Ninh Bình và Gunma Green Wings. Sau khi xét các chỉ số phụ, Hà Nội Tasco Auto cùng LPBank Ninh Bình là hai đội giành quyền vào bán kết.