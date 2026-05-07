Chung kết Champions League PSG vs Arsenal diễn ra khi nào, ở đâu?

(VTC News) -

UEFA Champions League 2025-2026 (Cúp C1 châu Âu) khép lại bằng trận chung kết giữa Paris Saint-Germain và Arsenal.

Chung kết Champions League diễn ra khi nào, ở đâu?

Trận chung kết Champions League 2025-2026 sẽ diễn ra vào 23h ngày 30/5 (giờ Việt Nam). PSG chạm trán Arsenal tại Puskas Arena (Budapest, Hungary).

Chung kết lần đầu tiên được tổ chức vào khung giờ sớm theo quy định mới của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Sự thay đổi này nằm trong kế hoạch đổi mới giải đấu, hướng tới tối ưu hoá trải nghiệm cho người hâm mộ, các CLB và địa phương đăng cai.

Paris Saint-Germain vào chung kết Champions League sau khi cầm hoà Bayern Munich. (Nguồn: Reuters)

Puskas Arena là sân vận động quốc gia mới của Hungary, chính thức được khánh thành ngày 15/11/2019. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin gọi sân vận động có sức chứa 67.000 chỗ ngồi này là “viên ngọc của bóng đá Hungary”. Puskas Arena được đặt theo tên huyền thoại bóng đá Hungary Ferenc Puskas, người từng ba lần vô địch Champions League cùng Real Madrid.

Bốn trận đấu UEFA EURO 2020 đã được tổ chức trên sân vận động này, bao gồm trận hòa 1-1 của Hungary với đương kim vô địch World Cup Pháp ở bảng F, và trận Siêu cúp UEFA 2020 giữa Bayern München và Sevilla. Cuộc đối đầu giữa PSG và Arsenal là lần đầu tiên Hungary đăng cai trận chung kết của giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu.

PSG, Arsenal vào chung kết thế nào?

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, PSG giành vé vào chung kết Champions League sau trận hòa 1-1 với Bayern Munich ở bán kết lượt về trên sân Allianz Arena rạng sáng 7/5. Sau màn rượt đuổi nghẹt thở và chiến thắng 5-4 ở lượt đi tại Paris, đội bóng tiếp tục thi đấu vững vàng để nâng tổng tỷ số lên 6-5, qua đó giành quyền gặp Arsenal trong trận chung kết.

PSG tiếp tục cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi nhập cuộc đầy chủ động ở trận bán kết. Từ đường chọc khe của Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia kiến tạo để Ousmane Dembele dứt điểm một chạm chuẩn xác, mở tỷ số cho đội khách và nâng tổng tỷ số sau hai lượt lên 6-4.

Harry Kane kịp ghi bàn ở phút 90+4 bằng cú dứt điểm chân trái đầy uy lực. Tuy nhiên, đó chỉ là bàn thắng mang ý nghĩa danh dự cho Bayern. Quỹ thời gian còn lại quá ít để thầy trò HLV Vincent Kompany có thể tạo nên màn lội ngược dòng.

Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm. (Nguồn: Reuters)

Đây đã là lần thứ ba đội chủ sân Parc des Princes góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu. Đây là trận chung kết thứ bảy của họ tại các giải đấu của UEFA. Trong lịch sử bóng đá Pháp, chưa CLB nào có thể chạm được tới cột mốc này.

Trước đó, Arsenal giành quyền vào chung kết Champions League sau khi vượt qua Atletico Madrid bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 ở bán kết lượt về. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mikel Arteta thắng chung cuộc 2-1.

Người ghi bàn thắng cho Arsenal là Bukayo Saka. Ngôi sao người Anh ghi bàn duy nhất ở cuối hiệp một, phá vỡ thế bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của đối phương. Trong thế trận chặt chẽ và ít cơ hội, khoảnh khắc tỏa sáng của Saka trở thành bước ngoặt quyết định.

Sau gần 20 năm thất bại, sa sút rồi tái thiết, Arsenal cuối cùng cũng trở lại trận chung kết Champions League. "Pháo thủ" lần đầu tiên góp mặt ở chung kết Champions League mùa 2005-2006, dưới dự dẫn dắt của HLV huyền thoại Arsene Wenger.