Tạm giữ một số người trong vụ cô gái bị đánh gục trong đêm trên phố Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự một số người liên quan đến vụ cô gái bị đánh gục trong đêm ở Phố Huế để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh nhóm nam nữ xảy ra xô xát tại khu vực vỉa hè và lòng đường trước số nhà 193 Phố Huế vào khoảng 23h ngày 15/5.

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội nên 2 nhóm thanh niên đã hẹn gặp nhau tại quán nước trên Phố Huế để giải quyết. Quá trình nói chuyện, 2 nhóm thanh niên xảy ra xô xát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hai Bà Trưng khẩn trương có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, ứng xử văn minh trong các tình huống phát sinh mâu thuẫn, tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.

Công an phường Hai Bà Trưng đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Mới đây, một vụ việc hành hung phụ nữ ở Hà Nội cũng khiến dư luận phẫn nộ.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 22h ngày 14/5, tại khu vực vỉa hè trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy tại một tòa nhà, hai nhóm nam nữ lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra xô xát. Đáng chú ý, 2 cô gái bị nhóm người tác động vật lý trước khi rời đi.

Công an phường Hoàng Cầu đã mời những người liên quan tới trụ sở lấy lời khai, đồng thời khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng.