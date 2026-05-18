Tổng Bí thư Tô Lâm: Đồng Nai phải phấn đấu vào nhóm thành phố đáng sống của châu Á

(VTC News) -

Phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Thành phố Đồng Nai và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Đồng Nai, mở ra không gian phát triển mới để địa phương vươn lên cùng đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai về dấu mốc đáng tự hào này.

“Đây là sự ghi nhận xứng đáng trong quá trình phấn đấu bền bỉ, những đóng góp quan trọng với vai trò ngày càng lớn của vùng đất này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Thành phố Đồng Nai và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: BTC)

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đồng Nai là vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và cách mạng đặc biệt, gắn với buổi đầu mở cõi phương Nam cùng nhiều địa danh nổi tiếng, in dấu các lớp trầm tích lịch sử qua nhiều thời kỳ. Những giá trị ấy phản ánh tinh thần chinh phục thiên nhiên, chiến đấu, lao động sáng tạo và phát triển của con người miền Đông Nam Bộ.

“Vùng đất này là biểu tượng của ý chí kiên cường, của lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Những chiến thắng như Phước Long, Xuân Lộc, Long Khánh đã góp phần tạo nên bước ngoặt chiến lược, mở đường cho cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 đi đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước. Trong hòa bình, xây dựng và đổi mới, Đồng Nai tiếp tục là vùng đất tiên phong, nơi ý chí vượt khó, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Từ một địa bàn giàu truyền thống cách mạng, Đồng Nai từng bước trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị và hội nhập quan trọng của cả nước. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững, phát triển nhà ở xã hội, chăm lo giáo dục, y tế, văn hóa được triển khai thiết thực, thể hiện truyền thống nhân văn, nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng sâu rộng của địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của của Quốc hội về việc thành lập Thành phố Đồng Nai. (Ảnh: BTC)

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Huân chương Lao động hạng Nhất được trao tặng lần này là phần thưởng cao quý, ghi nhận xứng đáng những nỗ lực, thành tích và đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Đồng Nai qua nhiều thế hệ.

Nhấn mạnh việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường và vị thế mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng điều đó đòi hỏi tầm nhìn phát triển mới, không gian phát triển lớn hơn và năng lực quản trị cao hơn.

“Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có về quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên cùng các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc. Những lợi thế ấy đặt thành phố vào vai trò của một cực tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp, hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai cùng chung sức thực hiện tốt 6 định hướng lớn.

Thứ nhất, xây dựng khát vọng Đồng Nai mới trong tầm vóc của thành phố trực thuộc Trung ương. Từ hôm nay, Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng miền Đông Nam Bộ và cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đồng Nai phấn đấu xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội, TP.HCM đã tiên phong. Để hướng đến tầm nhìn đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần chung sức, đồng lòng làm cho thành phố phát triển cao hơn, văn minh hơn, xanh, sạch, đẹp, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho TP Đồng Nai. (Ảnh: BTC)

Thứ hai, thành phố cần biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới, đó là hạ tầng giao thông chiến lược đa phương thức và nền tảng công nghiệp mạnh, mạng lưới logistics, vị trí cửa ngõ liên vùng, không gian biên giới rộng mở và những vùng đất giàu tiềm năng, con người bản lĩnh và sáng tạo.

Những lợi thế ấy cần được kết nối thành một chỉnh thể phát triển mới, ở đó công nghiệp, dịch vụ đô thị, sinh thái, văn hóa, kinh tế, quốc phòng, an ninh bổ trợ cho nhau, tạo nên một Đồng Nai năng động, thông minh, hội nhập và có bản sắc riêng ở vùng Đông Nam Bộ.

Thứ ba, Đồng Nai phải xây dựng thành phố vì con người, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, một thành phố phát triển không phải chỉ có quy mô kinh tế lớn, thu nhập cao, nhiều nhà cao tầng hay các công trình hiện đại mà trước hết phải là chất lượng cuộc sống của người dân phải cao.

Do đó, Đồng Nai cần chăm lo tốt hơn việc làm, nhà ở, trường học, bệnh viện, không gian công cộng, môi trường sống, nhất là đối với công nhân, người lao động, đồng bào vùng sâu, vùng khó khăn, vùng biên giới và các nhóm yếu thế. Mục tiêu cuối cùng của phát triển là để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn.

Thứ tư, bản sắc và phẩm chất con người Đồng Nai trong thời kỳ mới cần được nuôi dưỡng. Một quốc gia, dân tộc muốn trường tồn cần phải có gốc rễ văn hóa bền chặt. Một thành phố muốn đi xa phải có nền tảng văn hóa bền vững.

Đồng Nai cần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, đa sắc tộc, đa tôn giáo, biến truyền thống tiên phong, yêu nước, cần cù, nghĩa tình, sáng tạo thành nguồn lực tinh thần cho phát triển. Con người Đồng Nai trong giai đoạn mới phải có kỷ luật, có tri thức, có trách nhiệm, có khát vọng vươn lên và có ý thức giữ gìn hình ảnh một thành phố văn minh, nhân văn và hội nhập.

Đề nghị tiếp theo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng hành của doanh nghiệp, của nhân dân. Thành phố không thể phát triển chỉ với quyết tâm của hệ thống chính trị, của bộ máy nhà nước mà phải bằng sức dân, trí tuệ xã hội, năng lực doanh nghiệp và niềm tin cộng đồng.

Chính quyền thành phố phải kiến tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, công bằng. Doanh nghiệp phải đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội. Người dân phải là chủ thể tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn môi trường, trật tự, kỷ cương và bản sắc cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Thành phố Đồng Nai. (Ảnh: BTC)

Thứ sáu, giữ vững ổn định, kỷ cương, đoàn kết để phát triển bền vững. Đồng Nai là thành phố có vị trí chiến lược, có đường biên giới quốc gia, có hạ tầng trọng điểm, có không gian công nghiệp và đô thị lớn. Vì vậy, thành phố phát triển phải luôn gắn với quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân, kỷ cương trong quản trị, niềm tin trong xã hội sẽ là nền tảng để Đồng Nai đi nhanh hơn, vững hơn và xa hơn.

"Trong chặng đường mới, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp để Đồng Nai phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và đóng góp xứng đáng hơn cho vùng và đất nước. Tuy nhiên, nhân tố quyết định vẫn là sự chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, chặng đường phía trước của thành phố Đồng Nai rất rộng mở nhưng cũng đòi hỏi nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn và hành động mạnh mẽ hơn.

"Bộ Chính trị tin tưởng rằng với bản lĩnh của một vùng đất giàu truyền thống, với sức sáng tạo của một trung tâm kinh tế năng động, cùng tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nghĩa tình và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đồng Nai sẽ xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, xứng đáng là đô thị trực thuộc Trung ương và cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ cũng như cả nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp thành phố cùng chung sức, đồng lòng biến niềm tự hào hôm nay thành quyết tâm hành động, khát vọng phát triển và những công trình, sản phẩm, việc làm cụ thể, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.