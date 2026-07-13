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Xuất bản ngày 13/07/2026 12:04 PM
Xuất bản ngày 13/07/2026 12:04 PM

Ảnh, video: Nhân chứng kể thời khắc cháy quán bar Bangkok, 27 người tử vong

Phương Anh
Phương Anh
(VTC News) -

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm khuya tại nhà hàng kiêm quán bia Rong Beer Na Lat Phrao, gần ngã năm Lat Phrao ở Bangkok, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 23h50 tối Chủ nhật bên trong quán Rong Beer Na Lat Phrao, thuộc tiểu khu Chom Phon, quận Chatuchak.

Thủ tướng Thái Lan đến hiện trường.

Các đoạn video và hình ảnh do nhân chứng ghi lại cho thấy lửa nhanh chóng lan rộng khắp quán, khói đen dày đặc bốc lên từ tòa nhà.

Các đoạn video và hình ảnh do nhân chứng ghi lại cho thấy lửa nhanh chóng lan rộng khắp quán, khói đen dày đặc bốc lên từ tòa nhà.

Khách và người dân xung quanh hoảng loạn tháo chạy, trong khi nhiều nạn nhân bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Khách và người dân xung quanh hoảng loạn tháo chạy, trong khi nhiều nạn nhân bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, đám cháy vẫn đang lan rộng và nhiều người được cho là mắc kẹt bên trong.

Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, đám cháy vẫn đang lan rộng và nhiều người được cho là mắc kẹt bên trong.

Các đội cứu hỏa từ các trạm Phahon Yothin, Phaya Thai và Huai Khwang đã được điều động tăng cường. Lính cứu hỏa sử dụng ba vòi phun nước và khống chế hoàn toàn đám cháy sau khoảng 35 phút.

Các đội cứu hỏa từ các trạm Phahon Yothin, Phaya Thai và Huai Khwang đã được điều động tăng cường. Lính cứu hỏa sử dụng ba vòi phun nước và khống chế hoàn toàn đám cháy sau khoảng 35 phút.

Quan sát ban đầu cho thấy quán có lối tiếp cận hẹp, trần thấp và không có lối thoát hiểm khẩn cấp dễ nhận biết. Giới chức nhận định những yếu tố này có thể đã góp phần khiến số thương vong tăng cao, song cần tiến hành kiểm tra chi tiết để đưa ra kết luận.

Quan sát ban đầu cho thấy quán có lối tiếp cận hẹp, trần thấp và không có lối thoát hiểm khẩn cấp dễ nhận biết. Giới chức nhận định những yếu tố này có thể đã góp phần khiến số thương vong tăng cao, song cần tiến hành kiểm tra chi tiết để đưa ra kết luận.

Người thân và bạn bè của các nạn nhân đã tập trung bên ngoài hiện trường để tìm kiếm thông tin về những người được cho là có mặt trong quán vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Các nhân viên cứu hộ đang tổng hợp danh sách những người được chuyển đến các bệnh viện khác nhau.

Người thân và bạn bè của các nạn nhân đã tập trung bên ngoài hiện trường để tìm kiếm thông tin về những người được cho là có mặt trong quán vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Các nhân viên cứu hộ đang tổng hợp danh sách những người được chuyển đến các bệnh viện khác nhau.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tới hiện trường. Ông cho biết thông tin ban đầu cho thấy nhiều nạn nhân tử vong do hít phải khói. Nguyên nhân chính xác của vụ cháy sẽ được cảnh sát và các chuyên gia pháp y xác định sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tới hiện trường. Ông cho biết thông tin ban đầu cho thấy nhiều nạn nhân tử vong do hít phải khói. Nguyên nhân chính xác của vụ cháy sẽ được cảnh sát và các chuyên gia pháp y xác định sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm.

Theo lời kể của một nhạc công sống sót, ban đầu khói xuất hiện từ tủ điện gần sân khấu. Ngay sau đó, điện bị cắt, một tiếng nổ lớn vang lên và khói nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà hàng.

Theo lời kể của một nhạc công sống sót, ban đầu khói xuất hiện từ tủ điện gần sân khấu. Ngay sau đó, điện bị cắt, một tiếng nổ lớn vang lên và khói nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà hàng.

Mọi người bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau. Nhiều người chạy về khu vực nhà vệ sinh phía sau trong nỗ lực thoát khỏi khói và lửa đang bao trùm khu vực ăn uống chính.

Mọi người bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau. Nhiều người chạy về khu vực nhà vệ sinh phía sau trong nỗ lực thoát khỏi khói và lửa đang bao trùm khu vực ăn uống chính.

Thủ tướng nhấn mạnh đây mới chỉ là lời kể ban đầu và các cơ quan chức năng sẽ phải chờ kết quả điều tra pháp y trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ cháy.

Thủ tướng nhấn mạnh đây mới chỉ là lời kể ban đầu và các cơ quan chức năng sẽ phải chờ kết quả điều tra pháp y trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục nghe các cuộc gọi đến điện thoại của những nạn nhân bị thương hoặc đã tử vong để ghi nhận thông tin từ người thân đang nóng lòng tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục nghe các cuộc gọi đến điện thoại của những nạn nhân bị thương hoặc đã tử vong để ghi nhận thông tin từ người thân đang nóng lòng tìm kiếm.

Toàn bộ thi thể được tìm thấy bên trong quán đã được đưa ra ngoài. Công tác nhận dạng nạn nhân được tiến hành ngay tại hiện trường trước khi các thi thể được chuyển đến cơ quan pháp y để khám nghiệm.

Toàn bộ thi thể được tìm thấy bên trong quán đã được đưa ra ngoài. Công tác nhận dạng nạn nhân được tiến hành ngay tại hiện trường trước khi các thi thể được chuyển đến cơ quan pháp y để khám nghiệm.

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