Ảnh, video: Nhân chứng kể thời khắc cháy quán bar Bangkok, 27 người tử vong

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 23h50 tối Chủ nhật bên trong quán Rong Beer Na Lat Phrao, thuộc tiểu khu Chom Phon, quận Chatuchak.
Thủ tướng Thái Lan đến hiện trường.
Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 23h50 tối Chủ nhật bên trong quán Rong Beer Na Lat Phrao, thuộc tiểu khu Chom Phon, quận Chatuchak.
Thủ tướng Thái Lan đến hiện trường.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran, "đánh trúng hàng chục mục tiêu tại nhiều địa điểm khác nhau bằng vũ khí chính xác".
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