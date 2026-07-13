Ảnh, video: Nhân chứng kể thời khắc cháy quán bar Bangkok, 27 người tử vong

Người thân và bạn bè của các nạn nhân đã tập trung bên ngoài hiện trường để tìm kiếm thông tin về những người được cho là có mặt trong quán vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Các nhân viên cứu hộ đang tổng hợp danh sách những người được chuyển đến các bệnh viện khác nhau.