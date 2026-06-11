Anh hùng Lao động Thái Hương, nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 2011-2026

(VTC News) -

Lễ tôn vinh và biểu dương nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 15 năm (2011-2026) do Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức nhân dịp nhìn lại chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Hội, đồng thời ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ nữ trí thức đối với sự phát triển khoa học, công nghệ và đời sống xã hội.

Các nữ trí thức được vinh danh đều là những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn theo các tiêu chí chặt chẽ về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và trách nhiệm xã hội, bao gồm 14 giáo sư, 14 phó giáo sư, 2 Nhà giáo Nhân dân, 3 Nhà giáo Ưu tú, 2 Thầy thuốc Nhân dân, 1 Thầy thuốc Ưu tú, 2 Nghệ sĩ Nhân dân, 1 đại sứ và 4 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc BAC A BANK - là một trong các đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam với những đóng góp nổi bật về đổi mới sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp đến sản xuất, giáo dục, y tế, đặc biệt là dinh dưỡng học đường.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc BAC A BANK.

Anh hùng Lao động Thái Hương sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, là người phụ nữ có bản lĩnh kiên định và tấm lòng nhân hậu. Với khát vọng phụng sự cộng đồng, bà đã kiến tạo và xây dựng thương hiệu TH dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng” và triết lý nhân văn sâu sắc: “Làm điều gì tốt cho con người và tốt cho muôn loài trên nền tảng phát triển bền vững, đó chính là hạnh phúc đích thực”.

Tại Diễn đàn Tri thức Thế giới – World Knowledge Forum 2019 diễn ra ở Seoul (Hàn Quốc), nơi bà được vinh danh Giải thưởng Nữ doanh nhân Quyền lực, trao tặng cho doanh nhân đạt nhiều thành tích trong kinh doanh và là hình mẫu để truyền cảm hứng và động lực tới thế hệ phụ nữ trẻ trong cộng đồng ASEAN, Anh hùng lao động Thái Hương đã giới thiệu về mình bằng những chia sẻ giản dị:

“Tôi được sinh ra trên mảnh đất đầy niềm kiêu hãnh: quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong một gia đình thuần Việt. Cha tôi cũng là một nhà giáo, khi đất nước chiến tranh theo tiếng gọi của Tổ quốc đã lên đường ra tiền tuyến, bảo vệ quê hương. Mẹ con tôi đùm bọc cày cấy ruộng vườn, rồi chúng tôi đã vượt qua những ngày tháng cam go nhất đó.

Có lẽ chính hoàn cảnh ấy đã hun đúc lên một phẩm hạnh đầy đủ, lãnh hội một sứ mệnh mà mãi đến bây giờ tôi thấy cuộc đời mình thật may mắn, tuổi thơ đẹp đẽ trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay và sự thiếu thốn trong chiến tranh, rồi sự lam lũ của bà con cô bác hàng ngày 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' mà không đủ ngày 3 bữa cơm.

Nhưng tôi thật may mắn chưa một lần tôi thấy mình khổ mà đó là chuỗi ngày nuôi dưỡng ước mơ trở thành một khát vọng như một ngọn lửa hừng hực trong tâm hồn tôi, chỉ có tôi một mình tôi luôn hạnh phúc vì điều đó”.

Đặt nền móng cho cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam

Sự nghiệp của Anh hùng Lao động Thái Hương, một nữ trí thức tiêu biểu, gắn với khát vọng đổi mới nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững. Xuất phát từ trái tim và tấm lòng người mẹ, bà kiên định với quan điểm “Sữa tươi sạch là con đường duy nhất”.

Với chiến lược bài bản, kết hợp “Tài nguyên thiên nhiên Việt, trí tuệ Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới”, bà dẫn dắt Tập đoàn TH xây dựng quy trình sản xuất khép kín "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch”, góp phần đặt nền móng phát triển ngành sữa tươi sạch tại Việt Nam, đặc biệt là thực hiện cuộc cách mạng sữa tươi sạch, thúc đẩy thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam.

Trong đó, các thành quả của khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau đã được TH vận dụng để tạo ra năng suất lao động cao, sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, chi phí giá thành hợp lý.

Một trong các trang trại bò sữa TH tại Nghệ An.

Trong cuộc cách mạng nói trên, TH trở thành đơn vị đầu tiên được phép ghi trên bao bì là sản phẩm “Sữa tươi sạch”, tiên phong đưa ra những kiến nghị nhằm minh bạch hóa thị trường sữa Việt Nam - vì quyền lợi của người tiêu dùng.

Tiếp đó, TH thực hiện cuộc cách mạng hữu cơ, triển khai canh tác nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế tại Việt Nam; cuộc cách mạng về dinh dưỡng lành mạnh, cho ra mắt hàng loạt sản phẩm đồ uống không sử dụng đường tinh luyện, góp phần phòng ngừa các bệnh mãn tính không lây như tim mạch, đái tháo đường, béo phì… bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện tại, TH đã và đang đầu tư phát triển chuỗi giá trị dược liệu công nghệ sinh học đa ngành nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng dược liệu sẵn có của đất nước.

Theo bà Thái Hương, để đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Việt Nam cần tận dụng tối đa những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại như AI, Blockchain, Internet vạn vật (IoT), chuyển đổi số và khoa học quản trị tiên tiến.

Đây là nền tảng để nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng các thương hiệu quốc gia đạt chuẩn quốc tế.

Quan trọng hơn, sự phát triển đó phải đặt người dân, đặc biệt là người nông dân trở thành một mắt xích của chuỗi giá trị. Khi được tham gia vào các mô hình sản xuất hiện đại, người nông dân không chỉ thoát nghèo mà còn có cơ hội làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Bà Thái Hương (thứ sáu từ phải sang) tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X – năm 2020. Tại kỳ Đại hội này, bà đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Cùng với dự án sữa tươi sạch, tại Nghệ An, bà còn cho triển khai các dự án chuỗi giá trị dược liệu – công nghệ sinh học đa ngành nghề, sản xuất mía đường, rau sạch, nước tinh khiết…

Các dự án của TH đã tạo việc làm tại chỗ cho người lao động địa phương với kỹ thuật làm việc tiên tiến, đạt năng suất lao động và hiệu quả lao động cao nhất, giúp thay đổi diện mạo nền kinh tế địa phương, nâng cao mức sống cho Nhân dân các vùng dự án.

Tới nay, các dự án thuộc Tập đoàn TH đã và đang tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động không chỉ ở Nghệ An mà còn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Ghi dấu thương hiệu Việt trên bản đồ nông nghiệp thế giới

Từ thành công ở điểm đầu “thủ phủ bò sữa” Nghệ An, dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH đã và đang được mở rộng ở nhiều tỉnh thành trong nước, từ Thanh Hóa, Lâm Ðồng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk tới các tỉnh vành đai biên giới phía Bắc và tiếp tục quy hoạch tại một số địa phương khác.

Ngay từ ngày đầu kiến tạo con đường sữa tươi sạch, bà Thái Hương đã có khát vọng đưa ly sữa TH ra thế giới. Tiến trình này được khai mở năm 2015 bắt đầu từ nước Nga. Bà tiếp tục dẫn dắt, tư vấn cho Tập đoàn TH đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Liên bang Nga trong chiến lược đầu tư dài hạn.

Đây được đánh giá là dự án kinh tế có ý nghĩa đặc biệt, là biểu tượng cao đẹp cho hợp tác kinh tế và tình hữu nghị Việt - Nga.

Hình ảnh đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko cùng đại diện Tập đoàn TH bấm nút khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi TH tại Kaluga – Nga, tháng 5/2025.

Triển khai dự án trong thời kỳ cấm vận, tiếp đến là dịch bệnh và chiến tranh nhưng bà Thái Hương luôn kiên định với sự lựa chọn của mình. Hiện tại, Tập đoàn TH đã xây dựng và vận hành trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao ở tỉnh Moscow, tỉnh Kaluga và đã khởi công xây dựng một hệ thống trang trại đồng nhất về quy chuẩn sản xuất tại tỉnh Prymorsky – vùng Viễn Đông.

Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH được khánh thành tại Kaluga vào tháng 5/2025, hoàn thiện chuỗi mắt xích khép kín của quy trình từ đồng cỏ tới ly sữa và thành công đưa thương hiệu TH true MILK ra thế giới.

Với những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực an ninh lương thực của Liên bang Nga và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt – Nga, tháng 11/2025, bà đã được Tổng thống Vladimir Putin đích thân trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga tại Điện Kremlin.

Kiến tạo nền tảng dinh dưỡng và sức khỏe cho thế hệ tương lai

Thành tựu quan trọng bậc nhất nhằm phụng sự cộng đồng mà Anh hùng Lao động Thái Hương bền bỉ thực hiện là dẫn dắt Tập đoàn TH đồng hành cùng Đảng và Nhà nước chăm lo sức khỏe người dân, thực hiện khát vọng nâng cao tầm vóc Việt.

Xuất phát từ nhận thức sâu sắc rằng con người là chủ thể của xã hội, là nguồn lực quyết định sự phát triển đất nước, bà đặc biệt chú trọng đến “lứa tuổi vàng” (từ 2 đến 12 tuổi) – lứa tuổi học đường. Khoa học đã chỉ ra rằng 86% chiều cao tối đa và 80% sự phát triển trí não hoàn thiện trước tuổi 12. Vì thế, đầu tư dinh dưỡng đúng cách cho lứa tuổi này là đầu tư bền vững cho tương lai.

Anh hùng Lao động Thái Hương nổi bật với tinh thần phụng sự vì sức khỏe cộng đồng và khát vọng nâng cao tầm vóc cho thế hệ tương lai.

Nhận thức sâu sắc vai trò của dinh dưỡng trong nâng cao thể trạng người Việt, TH đã khởi xướng, đồng hành cùng Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các chuyên gia độc lập về dinh dưỡng trong nước và quốc tế (Pháp và Nhật Bản), các cơ quan ban ngành xây dựng và triển khai từ ly sữa học đường (năm 2013).

Bên cạnh đó còn là mô hình điểm bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam thí điểm trong năm học 2020 - 2021 tại 10 tỉnh thành, đại diện cho 5 vùng sinh thái lớn trên cả nước.

Sau một năm triển khai thực hiện, mô hình điểm đã đem lại những kết quả vượt trội so với các chỉ tiêu đặt ra ban đầu và được đánh giá là giải pháp toàn diện về nâng cao tầm vóc cho trẻ em, đồng thời là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường.

“Để hiện thực hóa mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 'hướng tới năm 2045 với tầm nhìn về một Việt Nam phát triển toàn diện, việc định hướng phát triển con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành ưu tiên chiến lược', ta hãy ban tặng cho 'trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai' một thành trì bảo vệ chắc chắn nhất – một bộ luật gọi là Luật Dinh dưỡng học đường, trong đó có ly sữa mang tên ly sữa học đường quốc gia, nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về dự phòng và nâng cao sức khỏe, tầm vóc người Việt”, bà Thái Hương kêu gọi.

Bà Thái Hương nhiều năm trăn trở và dẫn dắt TH thực hiện nhiều hoạt động vì tầm vóc Việt, trong đó đáng chú ý có việc đề xuất xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường.

Bà vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2020, được nhận Huân chương Hữu Nghị của Liên bang Nga.

Bà cũng nhận được nhiều phần thưởng cao quý khác: Huân chương Lao động hạng 3 (2014); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2009); Top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á (2 năm liên tiếp 2015-2016) của tạp chí quốc tế Forbes; Top những phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017, 2019 của tạp chí Forbes; Nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam được trao Giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc của năm” tại Stevie Awards năm 2018 (giải thưởng được coi là giải Oscar trong kinh doanh).

Sự ghi nhận mới nhất tại Lễ tôn vinh và biểu dương nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 2011–2026 một lần nữa khẳng định những đóng góp tiên phong và bền bỉ của Anh hùng Lao động Thái Hương trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận đối với triết lý phát triển mà bà luôn kiên định theo đuổi: Ứng dụng tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để phụng sự con người, vì sức khỏe cộng đồng và một tương lai phát triển bền vững.